Bari ospiterà il Galà dell’Olio: tre giorni dedicate all’oro verde

Sarà Bari ad ospitare, dal 20 al 22 settembre 2025, il prestigioso Galà dell’Olio, una delle manifestazioni più significative a livello nazionale dedicate alla promozione dell’olio extravergine d’oliva e della dieta mediterranea. Dopo diverse edizioni svoltesi a Bitonto, l’evento si trasferisce nel capoluogo regionale, segnando un importante riconoscimento per la città e per l’intera filiera agroalimentare pugliese.

A sottolinearne il valore è il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, da sempre impegnato nella valorizzazione delle eccellenze territoriali: «Il Galà dell’Olio rappresenta non solo una vetrina delle migliori produzioni pugliesi, ma anche un’occasione di educazione alimentare, divulgazione scientifica e promozione del territorio. Portarlo a Bari significa aprire la città a un dialogo nazionale su sostenibilità, qualità e cultura alimentare.»

Il programma si articolerà in tre giornate ricche di iniziative – tra Piazza Mercantile, Piazza del Ferrarese, Teatro Margherita, Via Venezia e il Fortino di Sant’Antonio – e comprenderà eventi musicali, convegni scientifici, percorsi del gusto, attività per bambini, showcooking e degustazioni. Il momento clou sarà proprio il Galà dell’Olio, una serata-evento che unirà cultura, salute, sapori e tradizione.

«Bari – conclude Paolicelli – ha tutte le carte in regola per diventare capitale del buon vivere e della dieta mediterranea.

Dopo l’approvazione della Legge sull’Oleoturismo e l’adesione di Bari all’associazione delle Citta’ dell’Olio, il Galà dell’Olio sarà un simbolo di questo percorso, che mette insieme agricoltura, salute, educazione e comunità.»