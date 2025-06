Cornetto Battiti Live, cinque giorni di musica a Molfetta

Dopo il successo dell’edizione 2024, record assoluto di ascolti, Battiti si prepara a riscrivere una nuova pagina della sua storia con una grammatica inedita: cinque serate consecutive, dal 18 al 22 giugno, ancora all’insegna del #weareinpuglia nella splendida cornice della città di Molfetta. Un evento unico, inedito, totale. Un’esperienza da vivere tutta d’un fiato.

La magia di Cornetto Battiti Live, oltre ad accendere in diretta le frequenze di Radio Norba e Radio Norba Tv, sarà nuovamente assoluta protagonista nel palinsesto estivo delle reti Mediaset: sbarcherà nuovamente su Canale 5 in prima serata e in replica su La 5 e Mediaset Extra e con un’ulteriore novità, un nuovo format addirittura quotidiano, ogni pomeriggio, anche su Italia 1, per una complessiva copertura televisiva attesa nel periodo pari a ottocento milioni di contatti, alla quale si aggiungerà l’ulteriore campagna crossmediale amplificata dai social ufficiali e dall’inconfondibile hashtag #battitilive.

A tenere le redini di questa 23ª edizione, la conduzione, confermata e di altissimo profilo e carisma come quella di Ilary Blasi e Alvin e, novità di questa edizione, l’arrivo di Nicolò De Devitiis, anche conduttore di “Extra Battiti”, il nuovo format di Italia 1 per raccontare quotidianamente con ironia e leggerezza il cuore pop di Battiti, i momenti di svago tra gli artisti e tutte le curiosità di un’estate indimenticabile.

Cornetto Battiti Live 2025 porterà in scena una line-up straordinaria (che sarà annunciata tra qualche giorno): i big della musica italiana e internazionale, le hit che faranno da colonna sonora all’estate 2025, le nuove promesse esplose quest’anno e i fenomeni virali che fanno ballare generazioni diverse. Un mix potentissimo, reso ancora più coinvolgente da una produzione spettacolare: un palco di circa 500mq con una scenografia che impiegherà oltre 650 proiettori, 400 metri quadri di led ad alta risoluzione, due imponenti scalinate scenoluminose lato mare e lato Duomo ad abbracciare il pubblico, e le coreografie di un corpo di ballo di primo livello che trasformeranno ogni esibizione in show.

Questa edizione sarà anche la più immersiva di sempre, grazie ad un ulteriore novità: “Casa Battiti”, un’oasi esclusiva creata nel cuore del backstage, un music resort che si sviluppa su una superficie di 700 metri quadri complessivi, tra cui una grande piscina vista mare. Una struttura dal design moderno e mediterraneo, dove il tempo rallenta e l’energia si trasforma in creatività. Un luogo pensato per artisti, talent, content creator e influencer, dove nascono contenuti spontanei, programmi radiotelevisivi, format digitali, interviste esclusive, talk, brunch musicali e incontri inattesi. Ogni giorno a Casa Battiti si vivrà un’atmosfera tra il relax e il racconto, con scorci affacciati sul mare, aree tematiche esperienziali (piscina, lounge, beauty, recording, corner enogastronomici) e una narrazione social continua, oltre che chiaramente radiofonica con Radio Norba che trasmetterà in diretta dallo studio di “Casa Battiti” l’intero palinsesto quotidiano.

Anche per l’edizione 2025, Cornetto Battiti Live potrà contare su una solida rete di media partner, che accompagneranno il pubblico nel racconto del festival. Da “Casa Battiti” TV Sorrisi e Canzoni, punto di riferimento del mondo dello spettacolo italiano, seguirà ogni giorno l’evento con contenuti editoriali esclusivi, anticipazioni, interviste e backstage, disponibili sia in edicola che sul portale online e, nel corso delle puntate, con la redazione di TV Sorrisi e Canzoni allestita in “Casa Battiti”, ci si collegherà anche dal Main Stage per raccogliere le emozioni a caldo; infine, nel mese di luglio, il settimanale diretto da Aldo Vitali dedicherà al Cornetto Battiti Live anche la copertina del giornale, la più ambita nel mondo dell’intrattenimento. Sarà media partner di Battiti Live anche Webboh, la community digitale di riferimento per le nuove generazioni, parte di Mondadori Media. All’interno di Casa Battiti Webboh sarà presente con una Room personalizzata dove Claudia Mariani, volto e inviata del brand, ospiterà interviste esclusive con i protagonisti del festival e i creator più amati dal pubblico. I contenuti saranno condivisi in tempo reale sui canali social di Webboh, offrendo un punto di vista autentico e coinvolgente sull’evento. Webboh conferma così il suo impegno nel raccontare la musica e l’intrattenimento attraverso gli occhi dei giovanissimi.

Come da tradizione, l’ingresso a tutte le serate è gratuito, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ad arricchire l’esperienza anche un’area village attiva ogni giorno dal primo pomeriggio fino all’inizio dello show: attività interattive, stand brandizzati, gadget e tante occasioni di divertimento create dai partner commerciali.