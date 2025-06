Le migliori spiagge per bambini in Italia: una è pugliese

Spiaggia di sabbia fine e costa dal fondale basso, lidi attrezzati e aree gioco, questi gli elementi più apprezzati dalla maggior parte dei genitori che si apprestano a trascorrere le ferie al mare con i bambini. Secondo l’analisi di Mondobalneare, partendo da nord, in Friuli Venezia Giulia troviamo Lignano Sabbiadoro. Otto chilometri di spiaggia fine e dorata che gradualmente scende in mare, parchi gioco, lidi attrezzati e attività sportive fuori e dentro l’acqua. Tutto questo rende Lignano Sabbiadoro ideale per le vacanze con bambini sia molto piccoli che più cresciuti.

Spostandosi in Emilia Romagna, l’ospitalità per le vacanze in famiglia è leggenda da decenni in tutta la Riviera Romagnola. Qui l’ospitalità calorosa è attenta ad ogni dettaglio: dalle immense spiagge di sabbia fine e dai fondali bassi agli stabilimenti attrezzati dove non mancano giochi per i più piccoli, attrezzature sportive, bar, ristoranti e attività per tutti i gusti. Fra le tante mete della lunghissima costa romagnola c’è l’imbarazzo della scelta: dalle glamour Riccione e Milano Marittima alle più intime Cesenatico e Cervia, passando per tutti i lidi di Rimini e Ravenna. Scegliete voi la vostra località preferita, l’accoglienza è garantita.

Andando in Liguria troviamo Laigueglia. Affascinante borgo sul mare in provincia di Savona, Laigueglia vanta una spiaggia chiara, lambita da un mare pulito dal fondale basso. I suoi lidi garantiscono aree gioco con scivoli e altalene sulla sabbia, mentre il lungomare e il vicinissimo piccolo centro storico offrono servizi di ristoro e negozi vari Scendendo in Toscana, troviamo la mitica Viareggio. Nota d’inverno per il suo Carnevale, d’estate Viareggio è una delle località balneari più apprezzate della Versilia. Sei chilometri di spiaggia dalla sabbia fine e dal fondale basso, dove si susseguono stabilimenti balneari attrezzati pronti ad accogliere tutta la famiglia.

Arrivando in Lazio, non si può perdere Sabaudia. Località balneare situata nel cuore dell’Agro Pontino, in provincia di Latina, a circa 80 chilometri da Roma, la costa di Sabaudia è costituita da quindici chilometri di sabbia bianca e fine dove si alternano spiagge selvagge e altre attrezzate per ospitare famiglie con bambini di tutte le età. Anche qui il mare ha il fondale basso ed è piacevolmente pulito. Spostandosi nelle Marche, troviamo San Benedetto del Tronto. Nel cuore di quel tratto di costa marchigiana rinominata Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto attira ogni estate fiumi di turisti, in gran parte famiglie con bambini. Il lungomare di oltre sei chilometri offre stabilimenti balneari, piste pedonali e ciclabili, parchi e punti di ristoro adatti a tutti i gusti.

Scendendo in Puglia, non si può perdere Ostuni. Le spiagge dorate e il mare azzurro di Ostuni, in provincia di Brindisi, sembrano dei veri e propri paesaggi caraibici. Tra tutti i suoi numerosi lidi, per chi ha bambini a seguito sono consigliate le spiagge di Pilone e della Costa Merlata, con fondale basso e varie attività per i più piccoli. Spostandosi in Calabria, troviamo Montepaone. Piccolo comune in provincia di Catanzaro dotato di lidi attrezzati con attività fuori e dentro l’acqua. I più avventurosi potranno fare corsi di subacquea e canoa, per apprezzare al meglio le acque limpide e incontaminate.

Arrivando in Sardegna, troviamo la zona di San Teodoro. Con i suoi trentasette chilometri di spiagge bianchissime lambite da un mare cristallino, San Teodoro, in provincia di Sassari, sarà sicuramente amata sia dai genitori che dai figli. Fra le spiagge più note e attrezzate ci sono La Cinta e l’Isuledda, mentre nei giorni ventosi è consigliabile Capo Coda Cavallo. Per gli amanti del fondale bassissimo invece è imperdibile Cala Brandinchi, nota anche come la Piccola Tahiti.