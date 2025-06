Olio Evo contro il fotovoltaico, la sfida dell’agricoltura pugliese

Tra fotovoltaico ed eolico, sono decine in tutta la Puglia gli impianti in attesa di autorizzazione pronti ad essere realizzati nelle campagne pugliesi, sottraendo centinaia di ettari di suolo agricolo da cui estirpare e dismettere vigneti, oliveti, frutteti. Per non parlare delle aree rurali aggredite dai rifiuti sversati illegalmente dalle ecomafie. Di questo si è discusso a Bari, lunedì 9 giugno nell’incontro organizzato da CIA Agricoltori Italiani di Puglia sul tema “Il consumo del suolo tra consapevolezza e responsabilità: quali prospettive”.

OLIO EVO E DOCUMENTO SUL FOTOVOLTAICO. Il convegno, preceduto da una breve conferenza stampa di Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, che ai giornalisti presenti ha consegnato il documento di proposte dell’organizzazione per salvare l’agricoltura pugliese dall’invasione del fotovoltaico e alcune bottiglie di olio extravergine d’oliva di Bitonto, come simbolo di resilienza del tessuto produttivo agricolo e agroalimentare agli interessi delle multinazionali dell’energia.

LA TAVOLA ROTONDA. L’inizio vero e proprio dell’incontro, introdotto poi dallo stesso Sicolo e, a seguire, da Ottavio Felice Morea, architetto ed esperto di fonti rinnovabili, ha previsto un excursus su “L’uso responsabile delle risorse energetiche da fonti rinnovabili”. Su dati, novità, prospettive e quadri normativi si sono soffermate le relazioni di Massimo Fragassi, responsabile dell’Ufficio Legislativo Cia Puglia, e Francesco Paolicelli, presidente della Commissione regionale sullo Sviluppo Economico. Le conclusioni del convegno, moderato dal vicepresidente vicario CIA Puglia Giannicola D’Amico, sono state affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia.

DUE CASI NAZIONALI, LE BATTAGLIE DI CIA PUGLIA. Sia sull’invasione del fotovoltaico che sul dramma dei rifiuti illecitamente sversati nelle campagne pugliesi, con le sue denunce e proposte CIA Agricoltori Italiani di Puglia ha fatto emergere in maniera dirompente, anche a livello nazionale con relazioni e interrogazioni parlamentari, due allarmanti fenomeni che mettono a rischio la tenuta ambientale del territorio pugliese e costituiscono un pericolo non solo per le aziende agricole ma anche per i consumatori. La difficilissima e assai improbabile compatibilità dei mega impianti fotovoltaici con l’agricoltura è ormai una questione di livello nazionale ed europeo. Stessa cosa per l’inquietante fenomeno dello sversamento illegale dei rifiuti nelle campagne pugliesi ad opera delle organizzazioni mafiose. “Non possiamo indietreggiare di un millimetro, su queste battaglie continueremo a lottare per il bene dell’agricoltura e di tutta la Puglia”, dichiara Gennaro Sicolo.