Bari, aperte iscrizioni per trasporto scolastico: on line la procedura

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’annualità 2025/2026. L’iscrizione deve essere effettuata dai genitori o dagli esercenti responsabilità genitoriale (per esempio tutore o affidatario): la procedura è disponibile on line a questo link da oggi, lunedì 16 giugno, a venerdì 25 luglio 2025. Le modalità di iscrizione sono le seguenti:

· on line collegandosi al portale servizi del Comune a questo link, autenticandosi mediante credenziali Spid (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto, ossia username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica);

· on line con assistenza nei Punti di facilitazione digitale presenti in ogni Municipio, per gli utenti non in grado di utilizzare Spid o CIE per effettuare autonomamente l’iscrizione on line. Il servizio è disponibile previa prenotazione telefonica ai numeri 0805772390 e 800018291 (solo da telefono fisso), oppure recandosi nelle sedi Urp nei giorni e orari di apertura (tutte le informazioni sono consultabili a questo link);

· con modulo cartaceo di iscrizione e contestuale delega all’operatore per l’inserimento in piattaforma dei dati, recandosi delle sedi dei Municipi di appartenenza e rivolgendosi agli operatori incaricati negli orari di ricevimento.

Per l’applicazione delle tariffe agevolate, chi si rivolge al Municipio di appartenenza dovrà consegnare all’operatore l’attestazione Isee minorenni in corso di validità e la copia del documento di riconoscimento del richiedente.

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto l’assegnazione della fermata e qualora sia ritenuta rispondente alle proprie esigenze, collegandosi alla pagina https://egov.comune.bari.it/pagamento-trasporto-scolastico. È possibile pagare direttamente on line con carta di credito o debito, conto corrente o altri metodi di pagamento (Satispay, Paypal o app dedicate) cliccando sul pulsante “paga ora”, oppure presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l’avviso di pagamento generato scegliendo il pulsante “stampa”.

Nel caso in cui la fermata non sia ritenuta idonea, sarà necessario presentare formale rinuncia scritta affinché decada l’obbligo di pagamento. Per procedere al pagamento è necessario, inoltre, conservare il codice ID che si riceverà via mail al momento dell’inserimento dell’iscrizione. Completato il pagamento, la piattaforma invierà a ciascuno degli iscritti il titolo di viaggio (QRcode) quadrimestrale o annuale, necessario per poter usufruire del servizio, direttamente all’indirizzo mail indicato in fase d’iscrizione: sarà possibile scaricarlo accedendo al proprio ‘fascicolo dello studente’, con credenziali Spid o CIE sul portale https://egov.comune.bari.it.