Brindisi, confiscata villa a pregiudicato: viveva di soldi illeciti

I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un decreto di confisca di prevenzione nei confronti di un uomo originario di Brindisi, già gravato da numerosi precedenti e condanne penali. Il provvedimento, disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, arriva al termine di approfondite indagini economico-patrimoniali condotte dalla Tenenza della Guardia di finanza di Porto Cesareo.

L’uomo è stato ritenuto “socialmente pericoloso” ai sensi della normativa antimafia, in quanto sospettato di trarre abitualmente sostentamento, anche solo in parte, da attività illecite. Le indagini hanno evidenziato una costante e significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio a sua disposizione, in particolare un immobile del valore stimato di circa 110mila euro, situato nella località turistica di Torre Lapillo. Sebbene formalmente intestato a un terzo soggetto, l’immobile è risultato essere nella piena disponibilità del destinatario della misura. Il sequestro era già scattato nel marzo 2025 e si è ora trasformato in confisca definitiva.

L’operazione, spiegano le Fiamme Gialle, rientra nell’azione di contrasto ai patrimoni illeciti accumulati dalla criminalità ed è volta a restituire alla collettività beni sottratti a circuiti economici illegali, anche quando questi si presentano sotto forma di cosiddetti “beni rifugio”.

