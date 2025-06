Ordine pubblico e nuove misure, gazebo della Lega a Bari

È iniziata stamane a Bari, una 3 giorni informativa rivolta ai cittadini per far conoscere le.nuove misure approvate dal Parlamento e fortemente volute dalla Lega, in tema di sicurezza urbana. Oggi nel centro di Bari sono stati distribuiti centinaia di volantini contenenti le principali novità legislative in vigore per migliorare l’ordine pubblico.

Lunedi 23, invece, è organizzato in Comune un momento di approfondimento istituzionale con il Sottosegretario all’Interno Molteni, per dettagliare le.misure introdotte nell’ordinamento per contrastare una serie di reati altamente impattanti. Mercoledi 25 sarà la volta, infine, dell’On.Roberto Vannacci che sarà presente in Città e completerà la “maratona” informativa.

“Abbiamo fortemente voluto queste giornate baresi, perchè l’impegno profuso in Parlamento dalla Lega e le nuove norme introdotte per contrastare una serie di odiosi reati e meglio tutelare forze dell’ordine e Cittadini, deve essere conosciuto anche qui a Bari dove la sicurezza urbana è spesso messa a repentaglio soprattutto nelle piazze, nei luoghi della cd.movida e negli alloggi popolari” hanno dichiarato i consiglieri comunali della Lega, Romito-Carrieri-Sisto che insieme all’ex On. Tateo organizzano gli eventi.