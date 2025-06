Gattini impiccati a Bitonto: si cercano i colpevoli

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA nei prossimi giorni darà l’incarico a un criminologo per stilare un identikit o meglio un profilo del criminale o dei criminali autori dell’uccisione per impiccagione di tre gattini avvenuta nei giorni scorsi a Bitonto.

“Crediamo che sia importante cominciare a profilare questi criminali piccoli o grandi che siano- scrive in una nota l’Associazione animalista- perché solo conoscendoli meglio si può lavorare sia per la loro individuazione che per la prevenzione di altri fatti di violenza e folle crudeltà sugli animali. Metteremo a disposizione dei profiler tutte le informazioni che abbiamo comprese quelle che sembrano insignificanti perché si possa arrivare ad avere un quadro il piu preciso possibile di questo criminale che a quanto pare non è la prima volta che colpisce. Per questo chiediamo a tutti coloro che hanno informazioni anche la più piccola che pensano possa essere utile di contattarci al più presto via watts app al 3479269949”.