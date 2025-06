Bari, consegnato un ecografo all’Istituto Tumori di Bari

Straordinario risultato di solidarietà per le associazioni Araba Fenice APS e CIF Metropolitano di Bari che, grazie anche al sostegno della ODV Babbo Natale Barese hanno raggiunto l’obiettivo collettivo dell’acquisto e della donazione di un ecografo Samsung V5 al reparto di Radiologia Senologica dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II – IRCCS” di Bari, diretto dal dottor Daniele La Forgia. Un gesto che nasce dalla volontà di sostenere la fondamentale attività di screening per le donne e di contribuire alla riduzione dei tempi di attesa per effettuare gli esami diagnostici, nella convinzione che la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentino il primo vero baluardo di cura contro il tumore al seno e ogni altra forma di malattia oncologica.

L’acquisto del macchinario d’avanguardia è stato possibile grazie alla grande partecipazione del pubblico alle serate di beneficenza organizzate dalle stesse associazioni negli scorsi mesi, in collaborazione con il Comando della Guardia di Finanza di Bari, che ha prestato gli spazi dell’Auditorium per la messa in scena degli spettacoli di musica e comicità “Insieme per l’Oncologico – 5^ edizione” a dicembre del 2024 e “Siamo tutti figli di mamma” di e con Dino Paradiso, dello scorso marzo. Una risposta di solidarietà collettiva che si è ben presto trasformata in un gesto concreto di amore e di speranza, grazie anche al sostegno dell’ODV Babbo Natale Barese che, venuta a conoscenza della somma ancora mancante per completare l’acquisto, ha scelto con grande generosità di supportare con forza la causa.

Un esempio di rete virtuosa tra associazioni operanti sul territorio che ha permesso la consegna dell’ecografo Samsung V5 presso la struttura ospedaliera nei tempi utili per il collaudo: il macchinario sarà reso subito operativo per contribuire così alla riduzione delle lunghe liste d’attesa per le visite senologiche. La donazione è stata ufficializzata oggi lunedì 30 giugno alle ore 13.30 nel reparto di Radiologia Senologica dell’Istituto Tumori di Bari alla presenza di:

, Presidente del CIF Metropolitano di Bari; Nicola Figliuolo, Presidente dell’Associazione Babbo Natale Barese ODV

“Si tratta di un traguardo veramente importante per noi – ha spiegato Annamaria Baccaro, Presidente dell’Associazione Araba Fenice APS – Ciò che abbiamo realizzato dimostra quanto la solidarietà, l’impegno e l’amore per il prossimo possano davvero fare la differenza. Fare rete tra le associazioni, unendo forze e valori, significa camminare insieme verso obiettivi comuni, concreti e condivisi. Questa sinergia è il vero motore del cambiamento, capace di generare speranza, cura e vicinanza a chi ne ha più bisogno. In sinergia con le altre associazioni, abbiamo deciso di dedicare questo straordinario risultato a una donna meravigliosa: Nadia Lippolis, socia fondatrice di Araba Fenice APS, che a soli 47 anni ci ha lasciati sabato 14 giugno 2025. Il suo impegno, la sua passione e il suo esempio continueranno a ispirarci ogni giorno”.

“Siamo lieti di contribuire con questa donazione a sostegno della sanità del nostro territorio e soprattutto della prevenzione. La sanità non è fatta solo di grandi investimenti strutturali, ma anche di gesti di vicinanza e attenzione come questo perché le cure migliori nascono quando la tecnologia e la solidarietà camminano insieme” ha detto Cristina Maremonti, Presidente del Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari e prosegue:

“La donazione dell’ecografo, resa possibile grazie ai contributi volontari di chi ha creduto in noi e nel nostro progetto, rappresenta un impegno concreto, un atto d’amore verso la nostra comunità e il ricordo di Nadia diventa un gesto di speranza per tutti i pazienti.

Sul dispositivo, una piccola targa ricorda la nostra cara amica, scomparsa a causa di un tumore al seno, trasformando il dolore in aiuto concreto per chi sta affrontando la malattia.

Sono commossa ed emozionata! Oggi è un grande giorno, un giorno che porterò sempre nel cuore!”

Ha concluso il presidente dell’Ass. Babbo Natale Barese, Nicola Figliuolo:

“Oggi è un giorno speciale, perché ci ricorda quanto si possa fare quando si uniscono le forze con un unico obiettivo: prendersi cura degli altri. Questa non è solo una donazione: è un gesto d’amore, di fiducia e di speranza.

Collaborare è stato naturale, perché quando si ha a cuore la stessa causa, ci si trova. E oggi siamo qui, insieme, con la consapevolezza che questo strumento potrà aiutare tante donne a sentirsi più protette, più viste e più ascoltate”