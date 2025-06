Immobili del Demanio concessi ai privati, due beni a Bari

Parte da Bari l’operazione di concessione di immobili dello Stato in uso temporaneo rivolta ai privati e agli enti del terzo settore. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato oggi il primo avviso pubblico che riguarda porzioni dell’ex caserma Magrone e dell’ex ospedale Bonomo, edifici e spazi esterni che potranno essere aperti al pubblico per attività civiche, sociali e culturali in attesa del completamento degli interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione, producendo un impatto sociale positivo e riducendo i costi di gestione per lo Stato.

I due compendi sono inseriti nel Piano città degli immobili pubblici di Bari , lo strumento per la pianificazione integrata degli interventi sugli immobili pubblici che l’Agenzia del Demanio svolge in sinergia con gli enti locali, le università e gli stakeholder privati con l’obiettivo di mettere al centro le persone e il loro benessere, promuovere la rigenerazione urbana sostenibile con servizi efficienti e spazi verdi e valorizzare il patrimonio storico e artistico.

Il bando di Temporary Use sugli edifici baresi è pubblicato sul sito www.agenziademanio.it nella sezione Gare e Aste ed è accessibile anche dalla sezione In evidenza . Il termine per presentare l’offerta è alle ore 12.00 del 15 settembre 2025.

Al bando di Bari seguiranno altri avvisi pubblici per l’uso temporaneo dei beni immobili che l’Agenzia del Demanio lancerà in varie regioni e che hanno una durata che può variare da 6 mesi a 6 anni.

Gli immobili dello Stato che verranno messi a gara nel mese di luglio riguardano varie tipologie di concessione per la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio pubblico e permettono di affidare i beni disponibili agli investitori, agli enti del terzo settore e agli operatori del mondo del sociale, del turismo e della cultura per operazioni di recupero e riuso.

L’iniziativa rientra nella nuova strategia di gestione degli immobili pubblici che l’Agenzia del Demanio ha avviato per promuovere interventi di rigenerazione urbana sostenibile, riqualificare e valorizzare il patrimonio dello Stato e aprire spazi e servizi per i cittadini. Con il passaggio da una gestione conservativa a una valorizzazione rigenerativa, gli immobili vengono visti come strumento per rispondere alle esigenze dei territori e delle comunità e come leva di sviluppo e creazione di valore economico, sociale, ambientale e culturale.

Tutte le info utili per partecipare ai bandi sono disponibili sul sito web dell’Agenzia alla pagina dedicata ai bandi di concessione