Bari, la denuncia: “Il Comune si dimentica dei mercati”

“Il Comune di Bari continua a stanziare fondi a sostegno del piccolo commercio di vicinato ma si dimentica dei mercati”. Queste le parole espresse dal Sindacalista Savino Montaruli nel corso della riunione tenutasi lo scorso martedì 24 giugno presso l’ex Ripartizione Sviluppo Economico del comune di Bari. Un approfondimento condiviso anche dagli altri rappresentanti presenti all’incontro. Una riflessione non nuova in un contesto che vede il settore storico delle attività commerciali sulle aree pubbliche perennemente escluso da qualsiasi iniziativa a sostegno delle piccole imprese.

In vista dell’incontro che si terrà il giorno martedì primo luglio, alle ore 16,00 negli uffici comunali di Largo Chiurlia a Bari, il Sindacalista ha dichiarato: “nonostante le vibranti proteste da noi rappresentate sia a Decaro, prima, ed ora a Leccese, il comune di Bari continua a sostenere iniziative (discutibili, in verità) a favore del commercio di vicinato dimenticando completamente le attività mercatali, all’aperto e scoperte. Anche la nuova iniziativa “Strade Vive” è stata concepita con un orientamento ben preciso, che penalizza le attività mercatali, in pratica escludendole da qualunque forma di sostegno pubblico. Non solo i fondi pubblici comunali, ma anche quelli regionali, vedono esclusa la categoria degli Ambulanti, ma anche le iniziative del comune di Bari, come ad esempio quelle natalizie, hanno sempre visto emarginata ed esclusa l’attività nei mercati, umiliata. Un chiaro segnale di disinteresse e di trascuratezza che davvero non trova spiegazione e noi quella spiegazione la pretendiamo e la pretenderemo nelle opportune sedi. Resta la sconfitta politica di un’amministrazione comunale incapace non solo di allargare il confronto pubblico quindi di garantire il libero e democratico esercizio di espressione ma anche incapace di dialogare sui temi di importanza strategica e non solo sull’ebra secca che anche la mattina di lunedì 30 giugno è rimasta sull’area mercatale di via Portoghese dove ormai gli operatori si sentono allo zoo piuttosto che in un luogo di lavoro. Questa è l’amara realtà che a Bari, negli spot propagandistici non vi fanno vedere” – ha concluso Montaruli