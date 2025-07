Choc allo zoo, “Voleva fare un selfie col leone” ma l’animale reagisce

Nonostante gli avvertimenti del guardiano responsabile dello zoo ha deciso di avvicinarsi alla gabbia dei leoni per farsi uno scatto con uno dei felini all’interno del parco zoologico del Queensland.in Australia. Una donna sulla cinquantina è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo aver riportato gravi ferite in seguito all’attacco di un leone. Intorno alle 8.30 di domenica mattina 6 luglio 2025, i servizi di emergenza sono stati chiamati al Darling Downs Zoo, un famoso parco faunistico nei pressi di Toowoomba, in seguito alla segnalazione di una donna morsa da un grosso felino. Si ritiene che la donna, abbia perso un braccio nell’aggressione. I paramedici l’hanno trasportata al Princess Alexandra Hospital di Brisbane in condizioni stabili.

Lo zoo ha dichiarato domenica in un post sui social media che la donna stava osservando i custodi al lavoro cercando di fare tutto il necessario per scattarsi un selfie accanto al felino, ma l’incursione non è andata come aveva pianificato quando si è verificato l’incidente. “Inspiegabilmente, a questo punto, un animale l’ha afferrata per un braccio, causandole gravi lesioni. L’animale non ha mai lasciato il suo recinto e non c’è stato alcun rischio per il personale o per il pubblico”, ha dichiarato lo zoo. La polizia e il personale addetto alla salute e sicurezza sul lavoro stanno indagando sull’incidente e sono stati presenti sul posto tutta la mattina. Lo zoo sta collaborando con loro per stabilire come si sia verificato l’incidente, ma i dettagli completi non saranno noti finché (la donna) non potrà essere interrogata. “Lo zoo rimarrà chiuso tutto il giorno oggi, ma riaprirà domani mattina alle 9.” Un altro post di follow-up ha indicato che la donna non era una custode né un familiare stretto dei proprietari, e ha anche affermato che l’animale “non sarà sicuramente soppresso o punito in alcun modo”.

Gli ispettori della sicurezza e salute sul lavoro del Queensland sono presenti sul posto. “La Workplace Health and Safety Queensland è stata informata di un incidente avvenuto questa mattina a Pilton, vicino a Toowoomba”, ha detto un portavoce a NewsWire. Steve e Stephanie Robinson sono proprietari e gestori dello zoo da 20 anni, che ospita leoni fulvi e rari leoni bianchi, oltre a cuccioli di leone. Di recente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, lo zoo ha promosso sui social media incontri supervisionati con le sue leonesse. “Ogni giorno alle 10 del mattino vengono esposti ai nostri visitatori sotto la supervisione di un adulto e sono anche disponibili per incontri personalizzati”, ha comunicato lo zoo. “Questi incontri sono rigorosamente monitorati per garantire il loro divertimento e il loro benessere. “Ogni centesimo del denaro raccolto viene destinato a un fondo per costruire un complesso ampliato per più leoni, in grado di soddisfare le esigenze della nostra famiglia allargata di leoni”