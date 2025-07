A Bari “Mi Scopro d’Estate”: laboratori per 45 minori

Gestire e comprendere le emozioni conoscendo meglio se stessi. Prenderà il via lunedì 28 luglio nel parco 2 Giugno, a partire dalle ore 17, “Mi Scopro d’Estate”, l’iniziativa promossa dal Municipio II, su impulso della commissione Welfare, e realizzata dalla cooperativa sociale SoleLuna. Si tratta di una serie di attività ludico-ricreative completamente gratuite, rivolte a 45 minori, articolate in quattro aree tematiche: consapevolezza di sé: laboratori di scrittura creativa, videomaking, drum circle, teatro; educazione emotiva: laboratori per riconoscere, comprendere, gestire ed esprimere le emozioni; relazioni e comunicazione: laboratori per favorire l’ascolto attivo e il cooperative learning; benessere psicofisico: sessioni di mindfulness, equitazione emozionale, pet therapy, outdoor art therapy, percorso avventura, silent walking e notte stellata.

Obiettivo del progetto è promuovere l’autoconsapevolezza, sviluppare competenze emotive, stimolare la riflessione critica e, al contempo, prevenire e affrontare segnali di disagio attraverso il potenziamento della rete di protezione intorno ai ragazzi e di abilità quali il problem solving e il decision making. Il Municipio II intende così offrire ai partecipanti, d’età compresa tra i 6 e i 17 anni, un’opportunità concreta di crescita personale, benessere psico-emotivo e supporto alle famiglie durante la stagione estiva: ciascuno di loro sarà inserito in un gruppo omogeneo per fasce d’età e tutti insieme seguiranno una programmazione settimanale coinvolgente, in cui tutti potranno rendersi protagonisti.

Le attività si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 20, in uno dei seguenti spazi pubblici: parco Don Tonino Bello, parco 2 Giugno e giardino degli Aquiloni. Saranno anche previste delle escursioni in alcuni luoghi di interesse del territorio regionale. Gli interessati potranno iscriversi al programma a partire da domani, giovedì 24 luglio, dalle ore 18.30 alle 20.30, presso i banchetti allestiti negli stessi spazi pubblici in cui si terranno le attività previste.

Foto repertorio