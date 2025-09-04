GIOVEDì, 04 SETTEMBRE 2025
Tequila scuoiata viva e orecchie tagliate: taglia da 3000 euro per chi individua responsabili

Era una pibull buonissima brutalmente seviziata

Pubblicato da: redazione | Gio, 4 Settembre 2025 - 09:37
tequila2
  • 24 sec
villaggiodelgusto.com

Una taglia da 3.000 euro è stata istituita dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente sulla testa del responsabile o dei responsabili delle torture che hanno portato alla morte della piccola Tequila, una pitbull buonissima che scomparsa da casa alcune settimane fa è stata ritrovata scuoiata, con le orecchie tagliate e la coda strappata. Segni inequivocabili del fatto che la cagnolona è stata brutalmente torturata e seviziata. “Non ci sono parole, ma solo lacrime e rabbia per questo crimine compiuto nei confronti della povera Tequila.

E’ chiaro- scrivono in un breve comunicato gli animalisti-che la pitbulina ha subito torture e sevizie indicibili per questo chiediamo che si dia la caccia, ma una caccia vera e instancabile per assicurare i responsabili alla giustizia. Dal canto nostro abbiamo deciso di offrire una ricompensa di 3.000 euro a chi con la sua denuncia formale rilasciata alle autorità che stanno indagando permetterà il riconoscimento e l’incriminazione e poi con la propria testimonianza permetterà la condanna in via definitiva di questi mostri che chiamare umani risulta essere molto difficile”.

