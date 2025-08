Bari, al via i lavori di manutenzione straordinaria della piscina interna dello Stadio del Nuoto

Sono partiti nella giornata di ieri gli interventi di manutenzione straordinaria della piscina interna da 25 metri dello Stadio del Nuoto. I lavori, stimati in circa sessanta giorni, interesseranno alcune componenti edilizie dei locali che ospitano la vasca, attraverso la riqualificazione dell’intradosso del soffitto, il ripristino e l’intonacatura delle pareti perimetrali e la sistemazione di singole porzioni del sistema di aerazione.

Le opere di ristrutturazione sono finanziate nell’ambito di un contratto attuativo dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini.

“Con gli interventi partiti ieri contiamo di riconsegnare entro due mesi la vasca coperta più piccola ad atleti e fruitori dello Stadio del Nuoto – commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Si tratta di lavori che non riguardano la piscina in sé ma le parti edilizie inerenti i locali in cui è situata e, una volta conclusi, entrambe le vasche interne saranno nella piena disponibilità dei cittadini. Al contempo siamo alle prese con la progettazione della nuova piscina olimpica esterna, già finanziata con risorse del fondo Sport e Periferie e del civico bilancio, per cui è prevista la demolizione di quella esistente con la conseguente ricostruzione ex novo. La città, quindi, potrà contare nei prossimi mesi su un impianto sportivo completamente rinnovato e adeguato ai nuovi standard europei”.

“Ieri mi sono recato personalmente sul cantiere allestito per il rinnovo di alcune parti edilizie della piscina interna – sottolinea Lorenzo Leonetti, consigliere comunale delegato del sindaco alle relazioni con enti, associazioni, istituti aventi finalità sportive e ricreative – un intervento molto importante che stiamo portando avanti nel periodo estivo in accordo con la ripartizione comunale dei Lavori pubblici. Ovviamente l’obiettivo è quello di garantire la piena funzionalità della vasca in tempo utile per l’inizio degli allenamenti in vista della nuova stagione di nuoto.

Rendere i luoghi di accesso allo sport e gli spazi sportivi fruibili, sicuri e accoglienti per tutti i cittadini è una delle priorità di questa amministrazione, in quanto rappresenta un investimento sulla crescita sana dei nostri ragazzi e, più in generale, sul benessere della nostra comunità”.