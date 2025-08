West Nile anche in Puglia: “Il sistema di controllo ha funzionato”

Un uomo residente a Galatone (LE) è risultato positivo al West Nile Virus, primo caso intercettato in Puglia nel 2025. L’infezione è stata rilevata grazie alle misure di sorveglianza rafforzata attive su tutti i donatori di sangue, così come previsto dal piano nazionale di prevenzione delle arbovirosi.

“Il sistema di controllo ha funzionato – dichiara l’assessore alla sanità, Raffaele Piemontese -. Il caso è stato identificato precocemente, grazie alla collaborazione tra i centri trasfusionali, i dipartimenti di prevenzione e i laboratori regionali. L’uomo è in buone condizioni di salute e non presenta al momento alcuna sintomatologia. Anche negli anni scorsi ci sono stati dei casi nella nostra regione, la sorveglianza attiva consente di agire subito e di evitare rischi per la salute pubblica”.

“Tutte le strutture sanitarie regionali sono al lavoro, insieme ai servizi veterinari e alle amministrazioni locali, per garantire un presidio continuo sul territorio. È in corso un monitoraggio entomologico sulle zanzare vettore e un’attività di sorveglianza passiva sugli uccelli selvatici, sia rinvenuti che catturati”, aggiunge l’assessore Piemontese.

“La prevenzione integrata funziona solo con la partecipazione di tutti – aggiunge Piemontese –. Abbiamo attivato una collaborazione costante con i Comuni per mappare le aree da sottoporre a disinfestazioni mirate, già in corso in diverse zone della provincia di Lecce. Continuiamo a monitorare l’evoluzione della situazione ora per ora, sulla base dei dati forniti dai laboratori regionali, dall’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e dalle indagini epidemiologiche in corso”.

Le misure di prevenzione già comunicate a livello nazionale restano valide: evitare ristagni d’acqua, proteggersi dalle punture di zanzara, segnalare tempestivamente eventuali casi sospetti.