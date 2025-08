Bari, a Pane e Pomodoro distribuiti 300 posacenere portatili

Posacenere portatili per sensibilizzare al tema del rispetto all’ambiente, ma anche per ricordare i danni derivanti dall’inquinamento da cicche di sigarette il cui processo di decomposizione di un mozzicone di sigaretta, infatti, dura circa due anni. È accaduto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, questa mattina. All’iniziativa, promossa dalla All Service Bari, società che gestisce il servizio di salvamento, hanno preso parte anche gli assessori all’Ambiente, Elda Perlino, alla Blue econommy, Pietro Petruzzelli, e alla Vivibilità urbana Carla Palone. Trecento, in totale, i posacenere portatili distribuiti tra i bagnanti.

Foto repertorio