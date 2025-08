Cresce l’interesse degli stranieri per Bari, aumentano ricerche per trovare casa

Il capoluogo pugliese guadagna terreno nel mercato immobiliare internazionale. È quanto emerso dai dati del report congiunto di Century 21 Italia e Wikicasa, aggiornato al 2025, secondo il quale Bari registra un incremento dello 0,41% rispetto al 2023 nell’interesse degli utenti esteri che cercano casa online. Un dato che, pur rimanendo contenuto nei numeri assoluti, indica un trend positivo per la città, che comincia a farsi notare anche al di fuori dei confini nazionali.

La fotografia scattata dall’indagine evidenzia come il mercato immobiliare italiano continui ad attrarre acquirenti stranieri, ma in modo selettivo: le grandi città e le località turistiche e culturali restano al centro delle preferenze. Roma guida la classifica delle città più cercate, con un balzo dal 7,48% al 9,54% di interesse online in due anni. A seguire, seppur in leggero calo, ci sono Trieste e Milano. Oltre a Bari, che segna un timido ma significativo progresso, crescono anche Torino (+0,69%), Palermo (+0,84%) e Genova (+0,51%). Ma è sul fronte delle regioni che si registrano gli exploit più marcati: la Sardegna passa dal 2,25% al 3,40% di click, mentre la Sicilia raddoppia quasi, passando dall’1,37% al 2,77%.

Secondo Mattia Colantuoni, direttore commerciale di Wikicasa, “le ricerche provenienti dall’estero mostrano un forte interesse sia per le metropoli come Roma e Milano, dove l’acquisto è spesso legato a finalità d’investimento, sia per i luoghi iconici del turismo italiano come il Lago di Como, la Liguria e le città d’arte, scelte per lo stile di vita e il valore emozionale”. Anche il profilo dell’acquirente tipo sta cambiando. Se in passato gli stranieri cercavano bilocali in quartieri periferici o semi-centrali, oggi puntano su immobili di prestigio, ristrutturati e pronti all’uso, spesso situati in zone storiche e ben collegate. La qualità delle finiture, la luminosità, la vicinanza ai servizi e ai trasporti pubblici sono diventati criteri decisivi.

La clientela estera si conferma variegata, ma in forte crescita soprattutto tra i tedeschi, gli americani e gli acquirenti mediorientali, attratti dal patrimonio immobiliare italiano non solo come investimento ma anche come scelta di vita. In questo scenario, Bari si inserisce lentamente (ma con costanza) tra le città capaci di suscitare interesse, grazie al suo mix di vivacità culturale, posizione strategica sul mare e costi immobiliari ancora accessibili rispetto alle grandi città del Centro-Nord.

Foto repertorio