Precipita da 4 metri, grave operaio ad Andria

Un operaio di 62 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Andria, dopo essere precipitato da una altezza di quattro metri. L’incidente è avvenuto questa mattina in un capannone della zona industriale della città.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, che lavora per una ditta che si occupa di rimozione di amianto, stava posizionando lastre metalliche a copertura del capannone quando, per cause da accertare, è caduto. L’impatto è stato violento: il 62enne è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl Bat.