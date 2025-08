Bari, auto a tutta velocità di notte: “San Paolo terra di nessuno”

Auto che sfrecciano a tutta velocità a notte fonda. Accade al San Paolo, a denunciarlo sono i residenti. Il problema, spiegano alcuni, riguarda alcune vie nello specifico, tra queste viale Puglia, viale delle Regioni e viale Lazio. “Ci rubano il sonno a notte fonda – spiega una cittadina – il giorno dopo noi lavoriamo. Ma il problema non è solo questo, si tratta di una pratica pericolosa che può mettere a repentaglio la vita di altri autisti o pedoni”, conclude.

Diverse le denunce effettuate anche sui social, l’ultimo episodio negli scorsi giorni. “Ore 1.43, inizia il Gp del San Paolo. Non si possono tenere neanche le finestre socchiuse, possibile che questo tizio abbia tanta benzina da consumare. Il sonno ormai possiamo salutarlo”, evidenzia un cittadino sui social. “Ha svegliato anche me” – evidenzia una cittadina -“non ci si rende conto che a quell’ora ci possono essere ancora persone per strada e può succedere anche l’irreparabile! Assurdo che le autorità dormano”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri che chiedono più controlli. “San Paolo è ormai terra di nessuno – denuncia infine una residente – siamo abbandonati a noi stessi, qui ognuno fa quello che vuole. Speriamo non finisca male”, conclude.

Foto repertorio