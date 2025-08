I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Ancora incidenti mortali in Puglia: a perdere la vita in due diversi incidenti, una donna incinta e un 15enne. La Cassazione dice no al risarcimento bis per Punta Perotti. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 27 luglio. Muore donna incinta in un incidente stradale

Lunedì 28 luglio. Sequestrata fabbrica abusiva di sigarette

Martedì 29 luglio. Nessun nuovo risarcimento per i proprietari dei suoli ex Punta Perotti

Mercoledì 30 luglio. Tragedia a Conversano, muore 15enne

Giovedì 31 luglio. Al via il porta a porta per i commercianti a Bari

Venerdì 1 agosto. Esplosione in un appartamento a Corato, due feriti

Sabato 2 agosto. Precipita da 4 metri, grave operaio ad Andria