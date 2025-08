Cucina, ricco di vitamine: in tavola il basilico

Protagonista indiscusso dell’estate e alleato del benessere, in tavola oggi portiamo il basilico. Basta sfiorarne le foglie perché il suo profumo si sprigioni nell’aria: il basilico, pianta aromatica simbolo della dieta mediterranea, non è soltanto un tocco di verde sui piatti o l’ingrediente principale del pesto, è anche un piccolo concentrato di benessere naturale, capace di apportare numerosi benefici all’organismo. Ma andiamo per gradi.

In primis il basilico è ricco di vitamine A, C e K, oltre a sali minerali come potassio, calcio, ferro e magnesio. La presenza di antiossidanti lo rende utile per contrastare i radicali liberi e rallentare l’invecchiamento cellulare. Le sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche lo rendono un rimedio naturale per contrastare piccoli disturbi digestivi, favorire la salute intestinale e stimolare l’appetito in modo sano. Non solo, secondo alcune ricerche, l’olio essenziale contenuto nelle foglie di basilico potrebbe aiutare a ridurre lo stress, migliorare l’umore e favorire la concentrazione, grazie alla sua azione sul sistema nervoso. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera differente dal solito.

Pomodori ripieni al profumo di basilico

Lavate i pomodori, tagliate la parte superiore e svuotateli con un cucchiaino. Salateli leggermente all’interno e lasciateli capovolti su carta assorbente per circa 20 minuti, in modo che perdano l’acqua in eccesso. In una ciotola mescolate la ricotta con i capperi tritati, il pangrattato, il basilico tagliuzzato e un filo d’olio extravergine. Aggiustate di sale e pepe. Riempite i pomodori con il composto ottenuto e richiudeteli con il loro cappello. Lasciateli riposare in frigorifero per almeno un’ora prima di servirli. Freschi, leggeri e aromatici, sono perfetti come antipasto o secondo piatto estivo.

Risotto al basilico con burrata e scorza di limone

Iniziate preparando la crema di basilico: portate a bollore una pentola d’acqua, sbollentate le foglie di basilico per pochi secondi e raffreddatele subito in acqua e ghiaccio per mantenerne il colore vivo. Frullatele con un filo d’olio extravergine e un pizzico di sale fino a ottenere una salsa liscia. In una casseruola, fate appassire lo scalogno tritato finemente con un filo d’olio. Aggiungete il riso e tostatelo per un paio di minuti. Iniziate la cottura versando il brodo caldo poco alla volta, mescolando di tanto in tanto. A metà cottura, incorporate la crema di basilico e continuate a cuocere il risotto regolando di sale. Quando il riso è al dente e ben mantecato, spegnete il fuoco e aggiungete il burro e il parmigiano, mescolando energicamente per ottenere una consistenza cremosa. Infine, adagiate al centro di ogni porzione mezza burrata e completate con una generosa grattugiata di scorza di limone e una macinata di pepe nero.