Bari, ex mercato di Palese tra degrado e abbandono: “Così è pericoloso”

Transenne pericolanti, erbacce, ferri arrugginiti: il solito scenario da anni. Siamo a Palese, in via del Turco, in particolare nel luogo in cui doveva sorgere l’ex mercato, ma in cui, da oltre 25 anni, nulla è cambiato. Dinanzi agli occhi dei cittadini, ma anche dei turisti che frequentano il mercato settimanale del martedì, il panorama è sempre lo stesso: degrado, abbandono, ma soprattutto la costante sensazione di pericolo, soprattutto nelle giornate in cui c’è forte vento. L’ultima segnalazione in redazione è arrivata circa un anno fa, tante erano state effettuate anche anni prima, da allora però nulla è cambiato. Adesso, con l’arrivo delle celebrazioni per la festa di San Michele, in tanti sono preoccupati per il via vai che puntualmente ogni anno interessa la zona dove viene posizionato il luna park.

“Ci svegliamo con questo panorama davanti agli occhi ogni giorno – racconta una residente – non è solo brutta da vedere, è anche pericolosa, e nessuno fa niente. Col vento forte quei pezzi di ferro si muovono. Con la festa di san Michele la zona sarà maggiormente trafficata con il via vai di ragazzini che raggiungeranno le giostre. Vero è che da quando l’hanno costruita anche la festa non è più la stessa cosa, ma il fatto che resti li e nessuno faccia qualcosa è davvero vergognoso. Intorno hanno costruito tante nuove case, persino un asilo e un playground. Ma notizie su questo scempio non ne abbiamo”, conclude.