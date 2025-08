Bitonto piange Jonathan Scarasciulo, il cordoglio del sindaco: “Dolore sordo”

“Ancora una giovane vita bitontina spezzata sulle nostre strade. Un dolore sordo e apparentemente privo di senso tocca la nostra comunità e questa splendida famiglia che del dono di sé, dell’amore e del proprio tempo, ha fatto una ragione di vita”. Scrive così sui social il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, in seguito alla morte del giovane 26enne Jonathan Scarasciulo, che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nel Nord Barese. Sul caso sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta.

“Non è il momento di pensare alle cause o alle dinamiche dell’incidente – prosegue il sindaco – ci sarà tempo e saranno gli organi preposti a farlo. Come Sindaco di questa comunità sento forte il desiderio di stringerci attorno alla famiglia, di farci vicini nel dolore e nella preghiera alla mamma, al papà, al fratello e alla sorella. Il loro dolore è quello di una comunità che tiene ai propri giovani e che non ha più voglia di piangere la loro perdita. Bitonto, Palombaio e Mariotto si stringono attorno alla famiglia per un grande abbraccio”, conclude. Jonathan, bitontino, frequentava spesso i campi di pallavolo, tra questi il palazzetto del centro sportivo San Pio per via della sua grande passione per il volley. Diversi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare il giovane.