Perde controllo auto e si ribalta, un morto nel nord Barese

Un giovane di 26 anni residente a Bitonto (Bari) è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16, all’altezza di Barletta in direzione nord.

Altre due persone sono rimaste ferite. Si tratta di due donne, una delle quali parente della vittima, che soccorse dal personale del 118 sono ricoverate negli ospedali di Andria e Barletta: le loro condizioni non sarebbero gravi. Secondo quanto ricostruito, il 26enne che era alla guida dell’auto avrebbe, per cause da accertare, perso controllo del mezzo che si è poi ribaltato. Per lui, l’impatto è stato fatale. Sull’accaduto indagato gli agenti della polizia stradale.