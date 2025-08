Bari, acqua stagnante in via Giulio Petroni: la denuncia

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Municipio 2 denuncia la gravissima situazione igienico-sanitaria presso il civico 119 di via Giulio Petroni. “Zona – si legge in una nota – in cui oggi trovano terreno fertile zanzare e blatte, ci chiediamo cosa debbano ancora sopportare anziani, fragili e residenti per ottenere un intervento immediato e risolutivo. Se questo scempio non verrà sanato a breve, procederemo formalmente con una denuncia agli organi competenti. E ci dispiace, davvero, di non poter trasmettere attraverso i social l’intensità del fetore che quotidianamente investe questa parte di città. Bari merita rispetto. I baresi non sono cittadini di serie B”.