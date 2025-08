Bari, la protesta dei residenti: “Quell’incrocio è pericoloso”

Continuano le proteste dei residenti per l’incrocio di via Saverio Lioce con Papa Innocenzo XII. Gli incidenti sono ormai all’ordine del giorno e i residenti chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale. “Hanno spostato persino i cassonetti in prossimità dell’incrocio – spiegano – e si verificano continui incidenti. Inoltre le auto finiscono anche su quelle in sosta, mettendo in pericolo i pedoni. Chiediamo al Comune di fare qualcosa”.