Gravi ustioni dopo incendio nel Barese, morta 42enne

Non ce l’ha fatta la donna di 42 anni rimasta gravemente ustionata nell’incendio di un’abitazione a piano terra a Corato, nel Barese, lo scorso primo agosto. Dopo quattro giorni di agonia nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, è deceduta nelle scorse ore a causa delle ustioni riportate su tutto il corpo.

Nello stesso rogo è rimasta gravemente ferita una bambina di 11 anni, di origini svizzere, che ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Nelle prossime ore sarà trasferita in Svizzera per proseguire le cure in una struttura specializzata. Le indagini, affidate alla Polizia di Stato, dovranno chiarire l’origine delle fiamme. Al momento, l’ipotesi al vaglio è quella dello scoppio di una bombola di Gpl, che sarebbe all’origine dell’esplosione segnalata da alcuni testimoni.