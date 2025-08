Cani avvelenati, maltrattati e gettati nei rifiuti: orrore nel Foggiano

“Chi maltratta un animale, ferisce tutta la città”. Inizia così il post del sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, in seguito agli episodi avvenuti in città dove, nel giro di pochi giorni, sono stati ritrovati tre cani morti, avvelenati e abbandonati, alcuni dei quali gettati tra i rifiuti. “Ci sono gesti che fanno male al cuore e alla coscienza – prosegue – nelle scorse ore, nella periferia della nostra città, sono stati trovati tre cani morti, avvelenati ed abbandonati in condizioni indegne. Un altro cane, ancora vivo e in gravi condizioni è stato tratto in salvo grazie all’intervento della Polizia Locale e di chi si è adoperato ed a loro va il mio sentito ringraziamento. A chi ha compiuto questo orrore dico chiaramente: non siete parte della Lucera che conosciamo. Siete l’opposto dei valori in cui crediamo — rispetto, civiltà, compassione. Chi maltratta un animale compie un crimine, ma soprattutto mostra una povertà d’animo che ci ripugna. Come Amministrazione ci attiveremo con ogni mezzo per accertare i fatti, individuare i responsabili e impedire il ripetersi di tali reati. Ai cani, a tutti i nostri fedeli amici a quattro zampe – e non solo – esseri straordinari che ci offrono affetto incondizionato, dobbiamo rispetto e protezione. Chiedo ai cittadini di non voltarsi dall’altra parte: ogni segnalazione può fare la differenza. Insieme possiamo difendere chi non ha voce, ma merita tutto il nostro amore”, conclude.

Foto Facebook