Trasporto turistico illecito e lavoratori in nero, controlli a tappeto nel Brindisino

Sei sanzioni per mancata memorizzazione telematica dei corrispettivi e venti lavoratori completamente in nero scoperti in pochi giorni. È il bilancio dei controlli intensificati dalla Guardia di Finanza di Brindisi a Ostuni, in piena stagione turistica. Nel mirino delle Fiamme Gialle, da un lato i servizi di trasporto turistico e le escursioni nel centro storico a bordo dei tipici motocarri a tre ruote, che arrivano a costare fino a 160 euro per tour fuori dal centro urbano. Dall’altro, i settori legati all’organizzazione di eventi, spettacoli e concerti, particolarmente attivi in estate, dove sono stati individuati venti lavoratori impiegati senza alcuna forma contrattuale.

In alcuni casi, il numero di addetti in nero ha superato il 10% del personale presente, facendo scattare la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per la sospensione delle attività imprenditoriali. I controlli proseguiranno per tutta l’estate, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di contrastare evasione fiscale, lavoro irregolare e garantire condizioni eque per imprese e lavoratori.

