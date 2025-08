“Viaggi sonori”: online l’avviso per manifestazioni culturali del Municipio IV

È online sul sito del Municipio IV, a questo link l’avviso “Viaggi sonori nel Municipio” per la realizzazione di iniziative culturali da svolgersi nei mesi di settembre e ottobre, così individuate:

evento “La tua serata bianca che celebra l’estate” che includerà anche la “Cena Bianca” che si svolgerà sabato 27 settembre 2025 e consisterà in un evento plastic free per favorire la socializzazione e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali, animata da un dj set;

evento di cabaret o spettacolo comico;

serata con karaoke e dj set;

serata con cover band anni ’60;

spettacolo teatrale con recita di testi o canzoni della tradizione popolare mediterranea;

evento musicale con musicisti locali;

evento musicale folk, accompagnato da balli tipici.

Per la realizzazione del programma dei 7 eventi suindicati è previsto un contributo massimo di 8mila euro a copertura dell’80% del disavanzo della manifestazione, ai sensi del Regolamento Comunale n. 92/2016.

Le domande dei soggetti interessati, redatte secondo le modalità indicate dall’avviso, dovranno pervenire, entro le ore 10 del prossimo 1° settembre con l’invio di una mail all’indirizzo: municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it o con consegna amano, in plico chiuso e sigillato, all’Ufficio Protocollo del Municipio IV del Comune di Bari, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.

“Con la pubblicazione di questo avviso – commenta la presidente Maria Chiara Addabbo – miriamo ad animare il territorio dei quartieri del nostro Municipio anche nei mesi di settembre e ottobre, che oltre a segnare la ripresa dopo le vacanze, sono periodi importanti per le festività storiche e religiose che coinvolgono la comunità. Con “Viaggi sonori” potremo offrire, quindi, ai residenti nuove occasioni di socialità e incontro, in aggiunta a quelle già programmate in queste settimane grazie agli eventi diffusi del programma Le due Bari, in modo da destagionalizzare la proposta culturale. Questo avviso, peraltro, si affianca a quello già pubblicato per la realizzazione di eventi sportivi (“Sport senza frontiere”) nello stesso periodo dell’anno”.