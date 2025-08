Dal teatro alla musica nelle periferie, prosegue “Le due Bari”

Teatro, musica e danza continuano ad alternarsi nella ricca programmazione de “Le Due Bari”, il progetto culturale e sociale promosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, con il coinvolgimento di 36 operatori culturali. Un’offerta di spettacoli gratuiti ampia e variegata, pensata per intercettare interessi, gusti e sensibilità diverse, oltre che per tutte le età, grazie agli appuntamenti dedicati in particolare a ragazzi e famiglie. La proposta culturale si diffonde in modo capillare su tutto il territorio cittadino, coinvolgendo soprattutto i quartieri periferici, con l’obiettivo di valorizzare ogni angolo del capoluogo pugliese e promuovere ovunque occasioni di incontro, partecipazione e condivisione. Accanto agli spettacoli, il progetto prosegue anche con il suo calendario di laboratori gratuiti, pensati come spazi di espressione creativa e socializzazione, dove le persone che abitano lo stesso quartiere possono incontrarsi, conoscersi e costruire nuove relazioni. Grande attenzione è riservata anche al tema dell’accessibilità, con la presenza di interpreti in Lingua dei Segni Italiana (LIS), ausili multimediali, cuffie antirumore, operatori specializzati in Braille e videoproiezioni con sottotitoli, per garantire un’esperienza realmente inclusiva e offrire a tutte e tutti la possibilità di partecipare pienamente alle attività in programma. Il calendario completo degli eventi è consultabile sulla landing page del sito Le Due Bari (https://www.leduebari.it/) e sui canali social del progetto: Instagram – Le Due Bari e Facebook – Le Due Bari.

“La programmazione de Le Due Bari continua a dimostrare quanto la cultura possa essere un motore potente di coesione sociale e rigenerazione urbana – dichiara l’assessora comunale alle Culture Paola Romano -. In questi tre giorni, dal 6 all’8 agosto, portiamo spettacoli e laboratori in luoghi simbolici spesso poco valorizzati della città, da Villa Artemisia al Parco Maugeri, da Japigia a Carbonara, con proposte pensate per tutti: grandi e piccoli, famiglie, appassionati di musica, teatro e danza. Un esempio significativo è il laboratorio Let’s Get Physical, nello Spazio 13, nel cuore del quartiere Libertà: un’attività pensata non solo come momento creativo, ma anche come occasione concreta di socializzazione tra abitanti dello stesso rione. Vogliamo che ogni cittadino e cittadina, in ogni quartiere, possa sentirsi parte attiva della vita culturale di Bari e che ogni iniziativa sia accessibile. Le Due Bari è un progetto che cresce con la città e per la città, valorizzando le energie del territorio e creando legami nuovi tra le persone. Il nostro obiettivo è portare cultura ovunque, senza lasciare indietro nessuno”.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI DAL 6 ALL’8 AGOSTO

Mercoledì 6 agosto, alle ore 18, a Villa Artemisia, ospita lo spettacolo San Nicola del Mezzogiorno con G. M. Cervo, per il progetto Response Festival – Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali).

Alle ore 20:30, al Teatro Abeliano, si svolgerà il concerto We Sing Gospel del Rise Up Gospel Soul Choir, inserito nel progetto Levante International A Cappella Festival (Mezzotono).

Si prosegue alle ore 21 presso il Teatro Casa di Pulcinella, con L’amore giocoso con L. Amoruso, R. Cassano, L. Molino, D. Piscopo, per il progetto E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli). Lo spettacolo è accessibile con LIS. In contemporanea, nel Parco Rossani, è in programma il concerto Mombao Tour 2025 dei Mombao RC Waves Booking, per il progetto Extra – No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus). Sempre alle ore 21, presso il Parco Maugeri, andrà in scena La voce delle mani, il colore delle parole con A. Radicci, A. Vasco, E. Carenza, F. Lanzillotta, T. Morea, per il progetto Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava-A Sud del Racconto). Si tratta di uno spettacolo per bambini e famiglie, accessibile con LIS.

Alle ore 21:30, ancora al Teatro Abeliano, si terrà il concerto Italian Pop del gruppo Cherries on a Swing Set – Orvieto, parte del progetto Levante International A Cappella Festival (Mezzotono).

Giovedì 7 agosto, alle ore 18, presso Villa Artemisia, si terrà Gilgamesh con M. Bertolotti, M. Curci, L. Leoci, inserito nel progetto Response Festival – Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali).

Alle ore 19, Scuola Primaria Marconi I.C. E.Duse ospita Liberto. Il bambino che era allergico alla pubblicità con Fausto Romano, per il progetto Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo – II Edizione (Equilibrio Dinamico).

Lo spettacolo è accessibile con LIS. Alle ore 19.30, in Piazza S. Maria del Fonte a Carbonara, si terrà la Parata Estiva con la Murgia Street Band, parte del progetto Confini Labili (Abusuan).

Doppio appuntamento alle ore 21 al Teatro Kismet Opera, è previsto lo spettacolo di danza Humanos della Compagnia Eleina D, per il progetto All’Imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT); al Parco Collodi, si esibirà Elio Arcieri & Big Band Dolphin Orchestra nel concerto Elio Arcieri & Big Band Dolphin Orchestra, per il progetto Assud – Un sud che non è più periferia e una periferia che non è più sud (Al Nour).

Venerdì 8 agosto, alle ore 19.30 in Piazza Redentore, andrà in scena La Rue – Performance site specific con Volmir Cordero Compagnia Donna Volcan, parte del progetto Extra – No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus).

Alle ore 20:30, nella Parrocchia di San Francesco d’Assisi – Japigia, è in programma Omaggio ai Pooh con la Boomerang Band, per il progetto Sinfonie di Periferia – Musica per Unire (I Fiati). Il concerto è accessibile.

IL PROGRAMMA DEI LABORATORI DAL 6 ALL’8 AGOSTO

Mercoledì 6 agosto unico appuntamento a Villa Artemisia, con il laboratorio di drammaturgia Le Uova del Mezzogiorno della Cooperativa Sociale Artes, per il progetto Response Festival – Seconda Edizione (Teatro Stabile delle Arti Medioevali).

Giovedì 7 agosto, dalle ore 18 alle ore 21 presso Spazio 13, nel quartiere Libertà, è previsto il laboratorio di socializzazione Let’s Get Phisical della compagnia Licia Lanera, nell’ambito del progetto Extra No Ordinary Summer (AL.I.C.E. Onlus). Alle ore 19 in Piazza dell’Odegitria 4, si terrà il laboratorio di Teatro Bari Narrata dell’Associazione I Custodi della Bellezza, per il progetto Bari Leggera (Malalingua).

Venerdì 8 agosto non è previsto alcun laboratorio.

UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ

“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014–2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale. “Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali e territoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.