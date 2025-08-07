Ad Alberobello torna l’iniziativa “Giochi d’altri tempi”

A grande richiesta, torna anche quest’anno, per la sua terza edizione consecutiva, “Giochi d’altri tempi”, l’appuntamento a cura dell’associazione Animarte e patrocinato dal Comune di Alberobello, da sempre attento a valorizzare e sostenere il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Il gioco è una cosa seria – dichiara il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo –. È attraverso il gioco che i bambini imparano a relazionarsi, a rispettare le regole, a riconoscere il valore della condivisione e della cooperazione. Investire nel gioco significa investire nella crescita sana e consapevole dei cittadini di domani. Con iniziative come questa, il nostro Comune rinnova il proprio impegno nel creare spazi educativi, inclusivi e aperti a tutti, dove divertimento e apprendimento camminano insieme».

L’evento, concepito come un vero e proprio viaggio nella tradizione ludica, rappresenta non solo un’occasione di svago e divertimento, ma anche un importante strumento educativo, capace di promuovere valori fondamentali come il rispetto dell’altro, l’uguaglianza, la collaborazione, la non violenza e il senso di appartenenza alla comunità.

Il gioco viene qui proposto come chiave per stimolare lo sviluppo delle relazioni interpersonali, l’autonomia, l’autocontrollo, la consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un gruppo e il rispetto delle regole – elementi cruciali nella formazione dei cittadini di domani.

Primo appuntamento venerdì 8 agosto, in Piazza del Popolo, dalle 17.00 alle 22.00, per poi proseguire sabato 9 e domenica 10 agosto presso la Villa Donnaloja, dalle 11.00 alle 20.00.

L’evento si articolerà in nove appuntamenti complessivi, distribuiti nei due fine settimana successivi di agosto, con un programma ricco e coinvolgente, pensato per bambini, ragazzi, famiglie e turisti.

Attraverso giochi tradizionali, laboratori e attività interattive, “Giochi d’altri tempi” si propone come un luogo fisico e simbolico di incontro tra generazioni: uno spazio a misura di bambino che diventa al contempo stimolo e occasione di riflessione anche per il mondo adulto, in particolare per i genitori.

«“Giochi d’altri tempi” è un evento pensato per mettere insieme, nello stesso campo di gioco, generazioni differenti – afferma Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello –. Adulti, bambini e anziani si ritrovano in un contesto che richiama le dinamiche di piazza di una volta, quando il gioco era soprattutto condivisione, incontro, socialità. È una risposta simbolica e concreta al crescente individualismo dei giochi elettronici, che spesso isolano piuttosto che unire. Con questa iniziativa vogliamo recuperare quel senso di comunità che nasce dal gioco semplice, all’aria aperta, e che parla un linguaggio universale, accessibile a tutti».

L’Amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno a favore di iniziative che, in una chiave ludica e partecipativa, sanno parlare ai più piccoli con un linguaggio semplice e immediato, ma carico di significato e potenzialità educative.