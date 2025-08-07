Sapori, storie e tradizione: a Grottaglie l’evento dedicato all’orecchietta pugliese

Orecchiette con pesto di pomodoro ed erbette aromatiche tipico di Pantelleria, con pesto di pala di fico d’India, con spigola del Mediterraneo, con cozze, con salsiccia di suino nero pugliese, con cipolla rossa di Acquaviva. E ancora, con caciocavallo Podolico del Gargano e con ricotta di capra jonica.

Sono solo alcune delle combinazioni che prenderanno vita all’undicesima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road”, in programma l’11 e 12 agosto 2025 nel centro storico di Grottaglie, la città delle ceramiche nel cuore del tarantino.

Tutti i piatti in degustazione saranno preparati con ingredienti provenienti da Presìdi Slow Food, a garanzia di qualità, territorialità e sostenibilità. Un vero e proprio percorso gastronomico all’aperto, nato per celebrare la regina indiscussa delle tavole pugliesi: l’orecchietta. Antica, amata, inimitabile.

A trasformare i sapori in racconto saranno 11 chef, ciascuno protagonista di una postazione gourmet tra le caratteristiche ‘nchiosce — i vicoli bianchi, intimi e suggestivi del centro storico grottagliese. Un’esperienza sensoriale che unisce tradizione, creatività e apertura al mondo, con un’attenzione speciale all’inclusività: tra le proposte ci saranno anche due piatti gluten free, pensati per garantire gusto e identità mediterranea a ogni tipo di esigenza alimentare.

Ma “Orecchiette nelle ‘nchiosce” non è solo cucina. È incontro, manualità, esperienza condivisa. I visitatori potranno imparare a fare le orecchiette a mano, danzare i primi passi di pizzica o modellare l’argilla al tornio nei laboratori curati dal progetto Torniamo, che unisce saperi antichi e nuove generazioni.

A rendere l’esperienza ancora più autentica ci saranno due donne simbolo della tradizione pugliese: Nunzia Caputo, la pastaia di Bari Vecchia diventata virale per la sua arte, e Zia Lella (Aurelia Arces), custode delle tecniche locali grottagliesi. Insieme, daranno voce al podcast live “Le Signore delle Orecchiette”, un viaggio tra storie di cucina, famiglia e radici, da ascoltare in piazza con il cuore.

Il viaggio dei sensi sarà completato da cantine e birrifici artigianali, con etichette selezionate in abbinamento ai piatti, e da due serate di musica dal vivo: l’11 agosto con i ritmi travolgenti dei Cardoncelli Seduti, il 12 agosto con il Drum Fest, che porterà batteristi da tutta Italia ad animare le mura antiche con sonorità pop, rock e dance.

Grazie al sistema di QR code, ogni visitatore potrà votare – una sola volta – il proprio piatto di orecchiette preferito, diventando protagonista di un gioco che mescola gusto, partecipazione e memoria.

10 + 1 motivi per esserci

Il numero 11 torna e si moltiplica. Perché tutto è cominciato nel 2011, e da allora “Orecchiette nelle ‘nchiosce” è cresciuto insieme alla sua comunità, tra vicoli imbiancati a calce, mani infarinate e profumi di erbe mediterranee.

Oggi, alla sua 11ª edizione, celebra non solo un traguardo, ma una promessa: 11 chef, 11 piatti, 11 agosto. Un intreccio di gusto, festa e cultura popolare che racconta, più di ogni parola, l’identità profonda di una terra.

Perché ogni edizione è un viaggio nei sapori. E ogni assaggio, un ritorno alle radici.

“Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road” è un evento organizzato dall’Associazione Le Idee non Mancano APS, con il patrocinio del Comune di Grottaglie, della Pro Loco e di Slow Food Vigne e Ceramiche, in collaborazione con il progetto internazionale Retrogusti – Food Tales.

Le orecchiette saranno fornite dal Pastificio Maffei.

CHEF E RICETTE ONN 2025

1) Anna e Loredana Ballo – Chef a domicilio

Nome: “Orecchiette alla Norma estiva del Mediterraneo”

Presidio Slow Food: Melanzana violetta di Ostuni

Ricetta: Ammogghju (pesto di pomodoro ed erbette aromatiche tipico di Pantelleria) con melanzane, cacioricotta di capra, croccante di pane ed erbe della macchia mediterranea

2) Maria Carmela D’Acunto – La Luna nel Pozzo (Grottaglie, Taranto)

Nome: “Orecchiette alla salsiccia di suino nero pugliese con zucchine (di agricoltura rigenerativa) in doppia consistenza”

Presidio Slow Food: Salsiccia di suino nero pugliese

3) Luigi Fabbiano – Wine & Co (San Giorgio Jonico, Taranto)

Nome: “Orecchiette con Salicornia, gamberi, pomodorino, tarallo di trebbie e profumo di limone”

Presidio Slow Food: Pomodoro giallorosso di Crispiano

4) Vito Rossini – Food truck The Heel of the Boot (Austin, Texas – USA)

Nome: “Orecchiette con pesto di Pala di fico d’india e mandorle, servite con pomodori secchi, sugo di pomodoro e stracciatella e granella di mandorle tostate”

Presidio Slow Food: Pomodorino di Manduria

5) Tito Nasufi – Scardicchio Food (Bari)

Nome: “Orecchiette salsa di datterino infornato ai 3 colori con crema di ricotta e pesto di basilico”

Presidio Slow Food: Cacioricotta di capra Garganica

6) Giuseppe Panebianco – Fragrante (Palo del Colle, Bari)

Nome: “Orecchiette al pesto di zucchina, spigola del mediterraneo in btc (bassa cottura) polvere di taralli di palo e scorza di limone”

Presidio Slow Food: Agrumi tradizionali di Palagiano

7) Alessio Greco – Tenute Bellamarina (Torre Santa Susanna, Brindisi)

Nome: “Orecchiette e Ceci con ristretto di Fiaschetto di Torre Guaceto, terra di olive e riduzione di peperone arrostito”

Presidio Slow Food: Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto

8) Roberto Salvemini – Ristorante Dalle Nonne (Sannicandro di Bari, Bari)

Nome: “Orecchiette con fonduta di cipolla di Acquaviva e ragù di polpo in doppia cottura”

Presidio Slow Food: Cipolla rossa di Acquaviva

9) Adriano Schiena – Terramossa (Alberobello, Bari)

Nome: “Orecchiette infornate con mozzarella, polpettine di carne, caciocavallo, salsa al pomodoro e formaggio”

Presidio Slow Food: Caciocavallo Podolico del Gargano

10) Danilo Doria – Atelier Doria•osteria contemporanea (Brindisi)

Nome: “Orecchiette pugliesi alla zucca, ricotta salata al limone e alici, crumble alla ‘nduja”

Presidio Slow Food: Ricotta di capra jonica

11) Antonella Ricciolo (Postazione senza glutine) – Moleque Comida de Rua (Taranto)

Nome ricetta n°1: “Orecchiette gluten free con pizzutello di Fasano, crema di bufala e fagiolini croccanti”

Nome ricetta n°2: “Orecchiette gluten free con cozze, susine e trito di erbe del mediterraneo”

Presidio Slow Food: Cozza Nera di Taranto

(foto Alessia Bernardi)