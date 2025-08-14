Trulli n’ Beer 2025: si parte dal 16 agosto ad Alberobello

L’attesa sta per finire! A quattro giorni dall’inaugurazione, Trulli n’ Beer 2025 entra ufficialmente nella sua fase più calda. Dopo la conferenza stampa dei giorni scorsi nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, il Festival, organizzato dall’Associazione Pinnacoli con il patrocinio dell’Assessorato alle Manifestazioni e agli Spettacoli del Comune di Alberobello è pronto a trasformare la Città dei Trulli in un palcoscenico a cielo aperto, dal 16 al 25 agosto, tra musica live, birre alla spina italiane, internazionali, artigianali locali, accompagnate dai piatti della tradizione gastronomica pugliese.

Sul palco di via Nino Rota si alterneranno band e DJ set di altissimo livello: The Sixty Beat, Jova Club, I Paipers, Terraròss, Come Max Tribute Band, Vasconnessi, Le Stelle di Hokuto, Rockstar, Folkasud, oltre alla carica del resident Piero Romanazzi, che intratterrà gli ospiti del TNB ogni sera in consolle con Dario Losapio, Dj Paolo M. & Ginevra, Dj Enzo Biundo con Veronica & Patrick.

Accanto alla musica, ci sarà una selezione di oltre 40 birre alla spina – dalle eccellenze locali alle etichette internazionali – e una ricca proposta food che spazia dai panini gourmet alle specialità della tradizione, con opzioni gluten free e analcoliche, aree relax e spazi dedicati alle famiglie. Non mancheranno il boccale da collezione e le sorprese della mascotte ufficiale BEERbante. Tre gli eventi a tema: martedì 19 agosto la Serata del Ritorno, venerdì 22 il Family Party e sabato 23 la ciclopasseggiata in memoria di Vito Palmisano.

Le voci dei protagonisti

«Sta per cominciare una nuova edizione di Trulli n’ Beer: l’esperienza all’aperto che unisce il gusto della birra artigianale, i sapori del nostro cibo di strada e l’energia della musica dal vivo. Un’occasione per vivere Alberobello in modo autentico e conviviale – sottolinea l’assessora alle Manifestazioni Valeria Sabatelli – tra i nostri trulli e sotto le stelle. Eventi come questo arricchiscono l’estate della nostra città, promuovendo le eccellenze del territorio e creando momenti di condivisione aperti a tutti. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare con entusiasmo, ma anche con senso di responsabilità: il divertimento è più bello se vissuto con rispetto per sé e per gli altri».

«Siamo pronti a dare il meglio: sarà un’edizione che celebra la birra artigianale – prosegue il presidente dell’Associazione Pinnacoli – ma anche convivialità e musica in una cornice unica. Trulli n’ Beer è una festa di comunità, un invito a fermarsi, assaporare e condividere. Ci aspetta un’esperienza intensa, autentica e memorabile. Le emozioni sono infinite: da oltre 24 anni portiamo avanti questa manifestazione con lo stesso entusiasmo. Ogni anno introduciamo novità gastronomiche e siamo attenti alle esigenze di tutti – conclude Franco Miccolis – promuovendo un consumo consapevole. Mettiamo cura nei dettagli per creare un ambiente bello e accogliente, capace di lasciare ricordi positivi nei nostri ospiti. Questo ci riempie di orgoglio e ci spinge a migliorare ancora».

Manca sempre meno al taglio del nastro: segnate le date, radunate gli amici e preparatevi a brindare sotto le stelle. Dal 16 al 25 agosto Alberobello vi aspetta per dieci serate indimenticabili con ingresso gratuito! Programma completo e aggiornamenti su www.trullinbeer.it e sui canali social ufficiali targati Trulli n’ Beer e Associazione Pinnacoli.