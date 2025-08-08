VENERDì, 08 AGOSTO 2025
Bari, ritorno a casa per Partipilo: l’attaccante biancorosso riparte dal San Nicola

L’attaccante barese arriva dal Parma con obbligo di riscatto ed è già a disposizione di mister Caserta

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Ven, 8 Agosto 2025 - 23:49
﻿Il Bari riabbraccia un figlio della sua terra. Anthony Partipilo, nato nel capoluogo pugliese il 27 ottobre 1994 e cresciuto nel settore giovanile biancorosso, torna a vestire la maglia della sua città dopo una lunga carriera in giro per l’Italia (e non solo). L’attaccante arriva dal Parma a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ed è già a disposizione di mister Caserta.

Partipilo aveva esordito in prima squadra nel dicembre 2012, prima di una serie di esperienze che lo hanno portato alla Carrarese, Cosenza, Savoia e persino al CFR Cluj in Romania. Dopo la rinascita con il Bisceglie, protagonista della promozione in Serie C, si è consacrato tra Virtus Francavilla e soprattutto Ternana, dove in quattro stagioni ha messo insieme numeri da top player: 145 presenze, 43 gol, 34 assist e un campionato vinto con tanto di titolo di capocannoniere nella stagione 2020/21.

Dopo la parentesi al Parma, culminata con la promozione in Serie A, e l’ultimo campionato in B col Frosinone, Partipilo torna ora sotto la curva del San Nicola, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica là dove tutto era cominciato.

(Foto Ssc Bari)﻿

