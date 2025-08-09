Autonoleggio: dopo i rincari dello scorso anno, i costi lievitano ulteriormente

Sta entrando ormai nel pieno la stagione estiva e molti cittadini si preparano a partire per le vacanze, approfittando delle offerte più vantaggiose (prenotate spesso con largo anticipo) per rientrare nel budget disponibile, sempre più ristretto. Nessuno, infatti, vuole rinunciare a qualche giorno di relax, ma ad intralciare i programmi delle famiglie ci sono i rincari: non solo quelli dei servizi alberghieri e dei trasporti (treni e voli in primis), anche il noleggio auto non frena la sua corsa.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, dopo aver già rivelato forti aumenti lo scorso anno, è tornata ad aggiornare il monitoraggio dei costi del noleggio auto presso le principali mete turistiche, sollecitata anche da molte segnalazioni inviate dai cittadini che denunciavano aumenti incredibili. Nella settimana dal 19 al 25 agosto, il noleggio di un’automobile (utilitaria di media grandezza a benzina) senza assicurazione supplementare e accessori, costa 437,47 euro, circa il 23% in più rispetto al prezzo registrato nella stessa settimana di agosto del 2024. A questo si aggiungono i costi ancora sostenuti del prezzo del carburante.

Guardando i dati nel dettaglio emerge che i prezzi più elevati vengono applicati a Bari, Palermo, Catania, Olbia ed Alghero, mentre i rincari maggiori si registrano presso le stazioni e gli aeroporti di Torino, Roma e Napoli (con picchi di aumeno anche del 95% rispetto ad agosto 2024).

Da segnalare anche la difficoltà nel reperire, a ridosso della prenotazione, auto disponibili: le poche ancora reperibili vengono noleggiate, a volte, a prezzi improponibili.

A fronte di questi insostenibili rincari invitiamo AGCM e ART ad approfondire le ragioni e le dinamiche di tali aumenti sproporzionati dei prezzi, sollecitandoli a intervenire per limitare le possibili speculazioni in atto, che gravano sulle famiglie e danneggiano un settore, quello del turismo, vitale per il nostro Paese.