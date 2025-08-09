Bari, i carabinieri donano un seggiolino speciale per garantire ad una famiglia di tornare a casa

Ieri 8 agosto, un equipaggio del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Bari è intervenuto nei pressi del piazzale della Stazione ferroviaria per una discussione tra un autista di una nota catena di pullman di linea ed una passeggera di origine Eritrea.

All’arrivo dei militari, la donna 28enne insieme ai suoi due figli minori, uno di sette anni e una figlia di poco più di un anno, è scoppiata in lacrime. Partita da Brindisi, aveva acquistato un biglietto per la Germania e, durante la sosta a Bari, il nuovo autista si era accorto che la giovane madre non aveva con sé il seggiolino omologato per la figlia più piccola, non consentendogli pertanto di proseguire il viaggio.

Al rifiuto del conducente ne nasceva un acceso diverbio, poiché la donna era convinta di poter comunque raggiungere casa per il solo fatto di essere in possesso del biglietto.

Ai carabinieri, la giovane donna ha spiegato di essere sola in Italia e di non avere disponibilità economica per l’acquisto del dispositivo. I militari, per permettere alla famiglia di continuare il viaggio, decidevano di acquistare a proprie spese il seggiolino.

Successivamente, poiché l’autista era dovuto ripartire, concordavano con la compagnia di trasporto di far viaggiare l’intera famiglia con la corsa successiva.