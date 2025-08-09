Bari, tentativi di “scam” per rubare dati personali: la denuncia dell’Amtab

L’Amtab informa che ancora una volta ci sono alcune pagine Facebook che stanno attuando dei tentativi di Scam chiedendo anche dati personali per la vendita di una Carta dei Trasporti cittadina. L’azienda ricorda che:

– l’unica carta dei trasporti valida nella città di Bari è la MUVT card

– la MUVT card può essere acquistata esclusivamente dalle rivendite autorizzate.

– l’abbonamento MUVTinBUS365 può essere acquistato esclusivamente online attraverso l’applicativo MUVT card

– la pagina Facebook ufficiale di AMTAB è https://www.facebook.com/amtab.muvt