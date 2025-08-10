Bari, quattro milioni di euro in più per la nuova Accademia

Nuova perizia di variante al progetto per la realizzazione della sede dell’Accademia delle Belle Arti nell’ex Rossani. Tra adeguamento dei prezzi e perizie di variante, lievita il costo degli interventi: quattro i milioni in più previsti. I lavori sono iniziati nel febbraio del 2023, finanziati con 22 milioni di euro (inizialmente) con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e coesione riferite al Patto per Bari stipulato tra Comune e Città metropolitana.

La giunta ha dato il via libera alla seconda perizia di variante, determinata, come si legge nella delibera “da circostanze impreviste e imprevedibili” del valore di 4 milioni e 575mila euro che saranno recuperati dal ribasso d’asta. Il termine dei lavori è slittato al 7 marzo del 2026.

Le modifiche richieste riguardano: il restauro delle mensole in pietra presenti sul prospetto dell’edificio D, nelle modalità disposte dalla Soprintendenza; il consolidamento e la riprogettazione della sottocentrale D determinata a causa della presenza della estensione della cavità carsica rinvenuta; il ritrovamento e lo smontaggio, sotto sorveglianza archeologica, delle strutture delle cisterne interrate afferenti l’edificio H; il consolidamento delle fondazioni dell’edificio H, necessario durante le operazioni di scavo della sottocentrale; la demolizione e ricostruzione dei due corpi posti sul prospetto posteriore dell’edificio H “torri vaporative”. In questo caso durante le attività di pulizia della cisterna della torre evaporativa nord dell’edificio H, è stata rilevata la presenza di un importante quadro fessurativo relativo ad una trave in cemento armato estesa anche al suo nodo trave pilastro. A seguito di sopralluogo congiunto, la Soprintendenza competente, il 3 ottobre del 2024 ha espresso parere favorevole, a procedere con la demolizione e la successiva ricostruzione dei due corpi aggiunti all’edificio, con la prescrizione che essi vengano ricostruiti fedelmente come l’originale. Ed ancora la perizia riguarderà l’impermeabilizzazione della centrale termica principale; il ripristino degli intonaci per entrambi gli edifici D ed H, necessario a seguito delle attività di demolizione e consolidamento per far fronte all’avanzato stato di degrado; il consolidamento del solaio del 1º impalcato dell’edificio H. Sono stati individuati inoltre 29 nuovi prezzi concordati tenendo conto delle tipologie di lavoro, ai quali è da applicarsi il medesimo ribasso del contratto principale del 35%.

Nel dettaglio il progetto da 22 milioni e 750mila euro prevede la realizzazione di un giardino come un’arena aperta a spettacoli e installazioni artistiche. Laboratori e una nuova aula magna da 300 posti. Saranno costruiti nuovi ambienti per la didattica e a servizio delle nuove funzioni all’interno dei fabbricati D, E e H, per una superficie totale di intervento di oltre 9.000 metri quadri.