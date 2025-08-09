Oltre 9mila incendi in Puglia, Emiliano visita la direzione regionale

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ieri mattina ha visitato la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco di Puglia. Accompagnato dal direttore regionale Michele Mazzaro, dalla dirigente Soccorso regionale Annalicia Vitullo e dal dirigente gestionale regionale Alfonso Giordano, ha incontrato i comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, le organizzazioni sindacali, e personale, sia operativo che amministrativo, ascoltando le loro istanze e valutando possibili forme di collaborazione con la Regione Puglia.

“Oggi è una giornata speciale per me, qui nella Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Abbiamo scambiato abbracci e ricordato cose belle, ma anche complicate e tristi che ci sono accadute in questi anni – ha dichiarato il presidente Emiliano -. Abbiamo fatto progetti per il futuro e mi hanno omaggiato della loro maglietta, un regalo che mi ha commosso e riempito di orgoglio, perché, come dice il loro inno, il pompiere paura non ne ha”.

La Direzione regionale pugliese può contare su circa 100 unità di cui 30 del Nucleo Elicotteri. I dirigenti provinciali hanno illustrato l’articolazione capillare del Corpo sul territorio. In Puglia sono presenti oltre 35 distaccamenti dipendenti dei Comandi provinciali, oltre ai nuclei speciali dei Sommozzatori (presenti a Bari, Brindisi e Taranto), dei Cinofili (Lecce), dei Nautici (Bari, Brindisi e Taranto), e del Centro Telecomunicazioni di Bari.

Nel periodo giugno-luglio 2025 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in oltre novemila incendi sul territorio pugliese, impiegando più di 45mila uomini e circa 19mila mezzi.

“È stato veramente un onore – ha affermato il direttore Mazzaro – per la Direzione regionale, per i Comandanti della regione, per le organizzazioni sindacali, per il personale operativo e amministrativo di tutta la Puglia, poter avere in visita qui il presidente Emiliano. La sua presenza è servita per rinsaldare sempre di più questo rapporto, che deve essere sempre forte, tra la nostra struttura regionale e la Regione Puglia.”