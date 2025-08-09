SABATO, 09 AGOSTO 2025
Nona donazione di organi nella Asl Bt

Un uomo di 72 anni di Trani dona fegato, reni e cornee

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Agosto 2025 - 14:24
Sono terminate in piena notte le operazioni di prelievo della nona donazione multiorgano nella Asl Bt. Nelle sale operatorie dell’ospedale Bonomo di Andria, dirette dal dottor Nicola Di Venosa, da un uomo di 72 anni di Trani, sono stati prelevati il fegato, i reni e le cornee.

Il fegato è stato prelevato dalla equipe di Bari, i reni dai chirurghi di Foggia mentre le cornee sono state prelevate dal dottor Ceci del gruppo di Andria e sono state trasferite dalla Banca degli Occhi di Mestre. A dare il consenso alla donazione è stato il donatore pochi giorni fa, in occasione del rinnovo della carta di identità. “Ringraziamo il donatore, la sua famiglia e tutti i colleghi dell’ospedale che come sempre hanno partecipato alle complesse operazioni di donazione”, dice Giuseppe Vitobello, coordinatore aziendale per le donazioni nella Asl Bt.

“Il nostro pensiero va alla famiglia – dice Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario Asl Bt – che ha sostenuto con fermezza e senza esitazioni la scelta fatta dal donatore in vita. Continuare a regalare speranza attraverso la donazione degli organi e dei tessuti è un atto di amore e di rispetto nei confronti della vita”.

