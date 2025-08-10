Bando per gli usi temporanei, il Demanio proroga i termini per la Magrone e il Bonomo

La nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 29 settembre 2025 alle ore 12:00.
L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’utilizzo civico, sociale e culturale degli spazi, in attesa della loro riqualificazione. Il bando si rivolge a enti del terzo settore, investitori privati e operatori attivi nei settori del sociale, del turismo e della cultura.
Per ulteriori informazioni e per consultare la documentazione completa, è possibile visitare il sito dell’Agenzia del Demanio nella sezione “Gare e Aste” al seguente link: https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/immobiliare/gara/Avviso-di-concessione-temporanea-Temporary-Use-di-due-lotti-per-porzioni-dellEx-Caserma-Magrone-e-dellEx-Ospedale-Militare-Bonomo-a-Bari#