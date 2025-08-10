Bando per gli usi temporanei, il Demanio proroga i termini per la Magrone e il Bonomo

L’Agenzia del Demanio ha prorogato la scadenza del bando pubblico “Temporary Use – Bari”, sulla concessione temporanea di due immobili statali: una porzione dell’ex Caserma Magrone (Lotto 1) e una porzione dell’ex Ospedale Militare L. Bonomo (Lotto 2).

La nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 29 settembre 2025 alle ore 12:00.

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire l’utilizzo civico, sociale e culturale degli spazi, in attesa della loro riqualificazione. Il bando si rivolge a enti del terzo settore, investitori privati e operatori attivi nei settori del sociale, del turismo e della cultura.