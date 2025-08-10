Bari, a Palese degrado non solo nell’ex mercato: “Playground dimenticato”

Non solo ex mercato di Palese, nella zona 167 preoccupano anche le condizioni del playground di recente costruzione. A denunciarlo sono gli stessi cittadini che chiedono un intervento di riqualificazione immediato per via della pericolosità dello stesso. Dalle ringhiere arrugginite alle porte divelte, sino ai fili di ferro che “fuoriescono” dalle ringhiere, sono solo alcune delle questioni che preoccupano i residenti.

“Sono due anni – denuncia una cittadina sui social – che chiediamo una riqualificazione del playground della zona 167,ma nulla, nessuno che prende provvedimenti, nessuno che si affaccia a guardare in che stato è ridotto. Nel campo da calcio, la rete che circonda la zona è tutta rotta e vengono fuori i fili di ferro arrugginiti, le porte sono inesistenti, per non parlare del finto prato che in molte zone si è sollevato.Tutto ciò è pericoloso per i nostri figli, rischiano cadute e rischiano di farsi male sul serio, ma anche robe strappate (per via dei fili che escono da tutte le parti), graffi sul corpo causate dai ferri arrugginiti e speriamo che non succeda mai nulla ai loro occhi. Siamo stanchi del vostro menefreghismo, purtroppo non abbiamo altri posti disponibili dove portare i nostri figli, quindi mettetevi nei nostri panni di genitori e cercate di mettere la zona in sicurezza perché non lo è più”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri.

“La nostra zona è completamente abbandonata – denuncia un cittadino – l’ex mercato ne è la prova. Siamo periferia nella periferia e nessuno si degna di considerare un minimo questo luogo. Il mercato è andato in malora, non c’è più il via vai di un tempo. Forse è meglio metterlo di nuovo dove si faceva un tempo, vicino al campo da calcio, oppure sul corso, qui non ha più senso. I turisti si spaventano quando vedono tutto questo abbandono”, conclude. Solo la settimana scorsa in redazione era giunta un’altra denuncia in merito all’ex mercato, nelle stesse condizioni di degrado da oltre 25 anni.