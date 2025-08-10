I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La tragedia a Terlizzi con la morte di tre ciclisti. Le chiavi della città di Bari consegnate a Francesca Albanese. Scacco al clan Strisciuglio, con 41 condanne definitive. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 3 agosto. Ciclisti travolti sulla provinciale, tre morti
Lunedì 4 agosto. Consegnate le chiavi della città a Francesca Albanese
Martedì 5 agosto. Scoperto ipogeo militare in piazza Moro
Mercoledì 6 agosto. Scacco al clan, 41 condanne definitive
Bari, scacco al clan Strisciuglio: 41 condanne definitive. I NOMI
Giovedì 7 agosto. Femminicidio a Foggia, uccisa 46enne
Venerdì 8 agosto. Prezzi folli per i lidi in Puglia
Puglia e il caos “prezzi folli” dei lidi. Nel Leccese fino a 940 euro al giorno
Sabato 9 agosto. La decisione del Comune su come usare la tassa di soggiorno
Migliorare mobilità e pulizia, ecco come saranno usati i fondi a Bari per la tassa di soggiorno