I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Agosto 2025 - 11:05
La tragedia a Terlizzi con la morte di tre ciclisti. Le chiavi della città di Bari consegnate a Francesca Albanese. Scacco al clan Strisciuglio, con 41 condanne definitive. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 3 agosto. Ciclisti travolti sulla provinciale, tre morti

Ciclisti travolti a Terlizzi, indagato automobilista

Lunedì 4 agosto. Consegnate le chiavi della città a Francesca Albanese

Bari, consegnate le chiavi della città a Francesca Albanese

Martedì 5 agosto. Scoperto ipogeo militare in piazza Moro

Bari, scoperto ipogeo militare in piazza Moro

Mercoledì 6 agosto. Scacco al clan, 41 condanne definitive

Bari, scacco al clan Strisciuglio: 41 condanne definitive. I NOMI

Giovedì 7 agosto. Femminicidio a Foggia, uccisa 46enne

Femminicidio a Foggia, uccisa 46enne a coltellate

Venerdì 8 agosto. Prezzi folli per i lidi in Puglia

Puglia e il caos “prezzi folli” dei lidi. Nel Leccese fino a 940 euro al giorno

Sabato 9 agosto. La decisione del Comune su come usare la tassa di soggiorno

Migliorare mobilità e pulizia, ecco come saranno usati i fondi a Bari per la tassa di soggiorno

