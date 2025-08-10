DOMENICA, 10 AGOSTO 2025
Diete, perdita di peso doppia rinunciando ai cibi processati: la ricerca

È il dato che emerge da una ricerca coordinata dall'University College London pubblicata su Nature Medicine

Pubblicato da: redazione | Mar, 5 Agosto 2025 - 10:27
Per dimagrire non contano solo le calorie e quanto i nutrienti siano bilanciati, ma anche quel che si mangia. In particolare, prediligendo cibi minimamente elaborati si potrebbe ottenere una perdita di peso doppia rispetto a quanto si otterrebbe consumando alimenti ultra-processati. È il dato che emerge da una ricerca coordinata dall’University College London pubblicata su Nature Medicine.

Nello studio, 55 persone, divise in due gruppi, hanno seguito per 8 settimane due differenti diete: entrambe erano rispettose delle linee guida inglesi per una corretta alimentazione in termini di bilanciamento tra i diversi nutrienti: grassi, proteine, carboidrati, sale, fibre. Tuttavia, una dieta era a basso contenuto di cibi elaborati, l’altra ricca di cibi ultra-processati. I volontari hanno ricevuto a casa i pasti senza subire limitazioni alle quantità da assumere.

Al termine delle otto settimane, come semplice effetto del passaggio a una dieta più bilanciata, i ricercatori hanno osservato una perdita del 2% del peso nel primo gruppo e dell’1% nel secondo. La dieta con pochi cibi industriali, inoltre, sembrava facilitare il controllo dell’appetito, con meno episodi di fame, nel corso della giornata.

Secondo i ricercatori lo studio fornisce informazioni importanti: da una parte mostra che è possibile coniugare la perdita di peso e l’uso di cibi ultra-processati, purché consumati nel rispetto delle linee guida nutrizionali, cioè limitando la quantità di calorie assunte e diversificando i nutrienti. Dall’altra, però, ribadisce che è meglio prediligere cibi non elaborati. “Dare priorità ad alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura, legumi e frutta secca e scegliere opzioni meno elaborate – come cibi integrali e cucinati in casa, piuttosto che cibi ultra-elaborati, confezionati o piatti pronti – probabilmente offre ulteriori benefici in termini di peso corporeo”, afferma la coordinatrice dello studio Rachel Batterham. Ne dà notizia l’Ansa.

