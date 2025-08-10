DOMENICA, 10 AGOSTO 2025
Instagram: introduzione del tasto “Repost”

Sarà possibile ripubblicare direttamente dal feed

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Sab, 9 Agosto 2025 - 13:02
Instagram ha appena introdotto una novità che potrebbe cambiare il nostro modo di usare la piattaforma: il tasto Repost.

Dopo anni di “espedienti”, dallo screenshot alla condivisione via Direct, finalmente sarà possibile ripubblicare, direttamente dal feed, un contenuto che ci ha colpito, mantenendo i crediti all’autore originale.

Se quindi fino a prima, se un contenuto ci piaceva potevamo solo solo salvarlo, mandarlo in DM o, al massimo, condividerlo nelle Stories, adesso invece quel contenuto può finire direttamente nel nostro feed, pronto a essere visto e apprezzato anche da chi ci segue.

Funzione certamente utile per i creator; basti infatti pensare a come TikTok ha reso virali video di mesi, se non anni prima, grazie al potere dell’algoritmo e della ripubblicazione.

Questo tasto è una porta spalancata sulla visibilità organica, ovvero non a pagamento, dei contenuti. Un repost di un account giusto può trasformarsi in nuovi follower, collaborazioni e, chissà, qualche occasione che vale più di mille adv.

Il “repost” non è certo una novità nel mondo social, ma la vera scommessa sarà vedere se su Instagram diventerà parte integrante delle nostre abitudini o se resterà un bottone usato di rado e che poi sparirà come successo già per il “non mi piace”.

