Trovata priva di sensi in spiaggia, in ospedale 13enne

Una tredicenne è stata trovata priva di sensi e soccorsa nella notte tra Torre San Gennaro e Lido Presepe (marina di Torchiarolo) in provincia di Brindisi.

L’adolescente, a bordo di un’autoambulanza, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi, ma non è in pericolo di vita.

L’ipotesi principale al momento è che la ragazzina possa aver partecipato ad una festa in spiaggia dove avrebbe consumato bevande alcoliche in eccesso.

I carabinieri, intervenuti sul tratto del litorale dove la 13enne si è sentita male, infatti, hanno accertato la presenza di diverse lattine e bottiglie di alcolici e raccolto le testimonianze dei presenti.