Furti di prodotti per l’igiene e alimenti nel carcere di Foggia, sospeso pubblico ufficiale

All’esito di indagini delegate di polizia giudiziaria coordinate dalla locale Procura della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, unitamente a personale della Polizia Penitenziaria, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficiale per un anno, indagato per il reato di peculato.

Nell’ambito del medesimo contesto investigativo, sono stati altresì denunciati a piede libero per il delitto di peculato e truffa ulteriori sette soggetti, di cui cinque pubblici ufficiali e due soggetti appartenenti ad una ditta appaltatrice.

Le articolate e trasversali attività d’indagine – eseguite dal locale Nucleo di Polizia economico-finanziaria, dal Gruppo della Guardia di Finanza e dalla Polizia Penitenziaria di Foggia – disvelerebbero un’illecita sottrazione dal magazzino presente all’interno della locale Casa Circondariale di significative quantità di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa.

L’odierna operazione costituisce il culmine di accertamenti, peculiari della Guardia di Finanza, quale organo specializzato di polizia economico-finanziaria, impegnata diuturnamente nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica e nella pubblica amministrazione.

Allo stato attuale, la posizione delle persone indagate si riferisce esclusivamente alla fase delle indagini, che sono tuttora in corso, per cui la stessa deve intendersi priva di responsabilità sino alla sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità all’esito del giudizio che si svolgerà nel contraddittorio con la difesa davanti al giudice terzo e imparziale, giudizio che si potrà concludere anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità.