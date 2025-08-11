LUNEDì, 11 AGOSTO 2025
Esplosione in una villetta nel Tarantino, coppia ferita

Illesi i figli minori

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Agosto 2025 - 09:52
Una violenta esplosione si è verificata nel primo pomeriggio di ieri nelle campagne tra Sava e Torricella (Taranto), all’interno di una villetta situata in Strada Trullo Lungo. Una coppia è rimasta ferita, mentre i due figli minori presenti in casa al momento dell’incidente sono rimasti illesi. All’origine dell’esplosione ci sarebbe una bombola di gas che, per cause ancora da chiarire, ha provocato la deflagrazione.

L’uomo, 48 anni, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa l’85% del corpo. Soccorso dal 118, è stato stabilizzato e trasportato in condizioni critiche all’ospedale Giannuzzi di Manduria, dove è ricoverato in prognosi riservata. Anche la moglie ha riportato ustioni, sebbene meno estese, ed è attualmente sotto osservazione per le cure necessarie. I due figli minori, che si trovavano anch’essi all’interno della villa, non hanno riportato ferite.
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria, intervenuti insieme ai sanitari e ai carabinieri di Sava, hanno messo in sicurezza la villetta e avviato i rilievi tecnici per determinare le cause dell’accaduto. L’area è stata circoscritta per consentire ulteriori verifiche strutturali sull’immobile, seriamente danneggiato dalla deflagrazione.

